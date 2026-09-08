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Pozvánka: HPE Innovation Day Praha 2026: konference propojí AI, cloud a networking s reálným provozem

Radan Dolejš
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HPE grafika konference Autor: HPE
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Společnost Hewlett Packard Enterprise pořádá 30. září 2026 v prostorách O2 Universa v Praze konferenci HPE Innovation Day, kterou označuje za jednu z největších technologických akcí své historie v České republice. Program nabízí ucelený a strategický pohled na směřování moderního IT – od umělé inteligence a hybridního cloudu až po networking, bezpečnost a datové infrastruktury.

Setkejte se s experty HPE i partnery, poslechněte si konkrétní scénáře a získejte přehled o řešeních, která fungují v každodenním IT provozu.

Hlavní část programu nestaví jen na vizích a inovacích. Pódium patří i partnerům a zákazníkům, kteří sdílí své reálné příběhy, případové studie a praktické zkušenosti s nasazením technologií HPE.

Pro koho je konference určena

Akce osloví široké spektrum odborníků – IT profesionály, architekty, specialisty i manažery z komerční sféry i veřejné správy. Očekává se účast více než pěti set návštěvníků, což z HPE Innovation Day činí jednu z nejvýznamnějších IT událostí roku 2026 na českém trhu.

Program

Součástí dne budou inspirativní keynote přednášky, odborné breakout sessions, partnerské EXPO s praktickými ukázkami technologií a rozsáhlé networkingové příležitosti. Detailní program a seznam řečníků je na stránkách konference

Registrace

Na konferenci zbývají již poslední místa, registrovat se můžete zde.

Magazín Computertrends je mediálním partnerem akce HPE Innovation Day Praha 2026.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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