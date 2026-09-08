Vyzkoušeli jsme: kulaté stropní světlo Govee RGBICWW Smart

Do dětského pokoje o rozloze 25 metrů čtverečních jsem instaloval stropní světlo Govee H60A6 jako náhradu za původní lustr. Jde o chytré osvětlení s technologií RGBIC+WW, průměrem 46 centimetrů a svítivostí 4800 lumenů, které v jednom těle spojuje výkonné bílé světlo s neuvěřitelnými barevnými efekty.
Instalace
Výměna původního světla za Govee H60A6 vyžadovala vyvrtání nových otvorů pro upevňovací šrouby, protože rozměry a úchyty se lišily. Po tomto kroku už bylo samotné nasazení a připevnění světla téměř bez nástrojů a zvládl jsem ho bez elektrikářské kvalifikace. Zapojují se pouze dva dráty, barevně připravené, takže nemůžete prakticky nic zkazit. Jen nezapomeňte světlo před připojováním vypnout.
Světlo po instalaci těsně přiléhá ke stropu, takže i ve vypnutém stavu působí jako čistý designový prvek místnosti. Zvolil jsem bílou variantu, která do dětského pokoje zapadá naprosto přirozeně.
Výkon a kvalita světla
Po zapojení se ukázalo, že svítivost 4800 lumenů na 25 metrů čtverečních bohatě stačí, v pokoji je světlo jako ve dně a to i v rozích nepravidelné místnosti. Bílé světlo je výkonné a při žádném nastavení jasu jsem nezaznamenal blikání, což beru jako důležitý parametr. Jasně, bílé světlo je základ, ale to není všechno u tohohle Govee.
Vedle bílého osvětlení nabízí totiž H60A6 i barevné přechody, které jsou díky technologii RGBIC výrazně plynulejší než u běžných RGB světel. Zásluhu na tom má 120 individuálně ovládaných LED zón uspořádaných v pěti soustředných kruzích, díky nimž lze zobrazit více barev současně. Dcera si s touto funkcí poměrně hodně hraje a vytváří vlastní barevné kombinace. Světelná nastavení se dají dělat přes aplikaci.
Govee Home aplikace
Ovládání přes aplikaci Govee Home jsem chválil už u jiných produktů této značky a H60A6 potvrzuje stejnou zkušenost. Nejvíc mě zaujalo nastavování barev pomocí umělé inteligence – stačí popsat, jaký efekt chci dosáhnout, a aplikace ho postupně sama vytvoří.
Prakticky využívám i časovače, které fungují spolehlivě. Nastavil jsem si přes ně postupné rozednívání, díky kterému probíhá přirozené probouzení za světla i při zatažených závěsech. Jedině je potřeba si k tomu koupit buď nezávislé vypínání světla přes bluetooth nebo ho vypínat aplikací. Jakmile totiž vypnete hlavní vypínač, aplikace je k ničemu – světlo nesvítí ani se nerozsvítí.
Jedinou věc, kterou v aplikaci postrádám, je rodičovský zámek. Dcera má tak aktuálně přístup ke všem Govee světlům v domácnosti, tedy i k osvětlení na balkoně, což by šlo řešit lepším rozdělením oprávnění mezi jednotlivá zařízení.
Konektivita
Připojení přes WiFi i Bluetooth funguje bez výpadků po celou dobu používání. Ovládání přes Matter jsem nezkoušel, takže k této části nemohu poskytnout zkušenost.
Shrnutí
Za 5 390 korun získáte osvětlení, které zvládá roli běžného stropního světla i zdroje barevné zábavy zároveň. Spolehlivé časovače, funkční AI nastavování barev a stabilní konektivita dělají z H60A6 produkt, který nejen v dětském pokoji plní očekávání beze zbytku. Jediným nedostatkem zůstává chybějící rodičovský zámek v aplikaci pro domácnosti s více zařízeními a dětským uživatelem.
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