LG dává na trh novou řadu televizí Art

Řada LG Art TV 2026 sdružuje modely LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, LG OLED evo AI G6 a LG Gallery TV AI s rámem. Má jít o pokračování konceptu nenápadné existence televizoru v obytném prostoru.
Když LG v roce 2017 představilo první Wallpaper TV, zpochybnilo zažité představy o tom, jak televize musí vypadat. Tenký přístroj, přiléhající ke zdi jako tapeta, přesouval pozornost od samotného objektu k prostoru kolem něj. Pro rok 2026 se tato myšlenka vrací v jiné podobě. U modelu W6 přestala být tloušťka pouhým designovým cílem a stala se závazným omezením, které ovlivňuje každé inženýrské rozhodnutí.
„Wallpaper TV není o vizuálním efektu. Jde o jasnou představu o tom, co by mělo zůstat, aby obraz a prostor mohly přirozeně vyniknout. Pokud tloušťku dotlačíte k jejím mezím, nic nemůžete řešit izolovaně. Konstrukce, napájení, management odvodu tepla i zvuk jsou tak propojené, že jediné rozhodnutí v jedné oblasti může narušit celou rovnováhu,“ Jong Woo Hong, Prezident LG Česko a Slovensko.
Tři přístupy, jeden záměr
Nová řada Art TV nabízí tři designové přístupy, z nichž každý zákazník může zvolit ten, který odpovídá jeho prostoru a vkusu.
LG OLED evo W6 Wallpaper TV: splývá se zdí
S profilem pouhých 9,95 mm a bezdrátovým připojením technologií True Wireless odstraňuje Wallpaper TV z interiéru viditelné kabely a minimalizuje vše, co by mohlo rušit pozornost. Obraz přirozeně přechází do stěny podobně jako tapeta.
Bezdrátový přenos W6 prošel nezávislou certifikací. Organizace TÜV Rheinland udělila LG televizorům jako prvním na světě certifikaci „True Wireless Lossless Vision“, která ověřuje, že bezdrátový přenos zachovává přesnost barev, detaily obrazu i reprodukci HDR. Model W6 zvládá bezdrátový přenos ve 4K rozlišení s podporou obnovovací frekvence až 165 Hz.
LG OLED evo G6: precizní integrace
Design Flush-fit Gallery kopíruje stěnu a vytváří čistou, minimalistickou linii, která přirozeně zapadá do každého interiéru.
LG Gallery TV
Odnímatelné rámy a prezentace ve stylu galerie proměňují televizor v dekorativní objekt, jenž se stává součástí interiérového designu.
Technologie pro věrné zobrazení umění
Řada Art TV kombinuje samosvítící OLED panely s pokročilým zpracováním obrazu, které zajišťují věrnost originálu za jakýchkoli podmínek.
●Perfect Black a Perfect Color (certifikováno UL): Hloubka kontrastu a přesnost barev na úrovni, která zachovává jemné přechody barevných tónů a věrně reprodukuje záměr autora. Platí pro řady W6 a G6.
●Hyper Radiant Color Technology: Řízeno procesorem α11 AI Gen3 zvyšuje jas při zachování přesné reprodukce barev. Obraz zůstává přirozený i ve světlém prostředí. Platí pro řady W6 a G6.
●Reflection Free Premium (certifikováno Intertek): Minimalizuje odrazy a zachovává texturu uměleckých děl při různých světelných podmínkách. Gallery TV dosahuje podobného efektu pomocí speciálního displeje vyvíjeného ve spolupráci s muzejními kurátory.
Služba LG Gallery+ umožňuje proměnit televizor v personalizovaný výstavní prostor. Uživatelé mají přístup k více než 5 000 kurátorsky vybraným uměleckým dílům z předních světových kulturních institucí, fotografiím i dalšímu vizuálnímu obsahu. Kromě toho lze zobrazovat vlastní fotografie nebo nechávat generovat vizuály pomocí umělé inteligence.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.