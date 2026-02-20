AWS už je schválen pro využití v českém eGovernmentu

Amazon Web Services (AWS) dosáhla zápisu balíku svých cloudových služeb na bezpečnostní úroveň 3 (BU3) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS).
Pro AWS to znamená rozšíření možností poskytovat své technologie orgánům veřejné správy, zatímco pro českou veřejnou správu otevírá dveře k efektivnějšímu využití cloudových řešení při zpracování citlivých dat, což posiluje celkovou odolnost státních systémů proti hrozbám a podporuje modernizaci digitálních služeb.
BU3 je definována v ZoISVS jako třetí a nejvyšší bezpečnostní úroveň pro informační systémy veřejné správy, která se vztahuje na zpracování vysoce citlivých dat, jako jsou státní registry, osobní údaje občanů nebo data související s kritickou infrastrukturou. Tato úroveň klade na cloudové služby náročné požadavky, včetně robustní kybernetické bezpečnosti, zajištění dostupnosti a integrity dat, šifrování, monitorování aktivit a plného souladu s českou legislativou, jako je GDPR a národní směrnice.
Služby musejí projít důkladným auditem, aby prokázaly odolnost vůči útokům a schopnost chránit data před úniky, což zajišťuje, že mohou být použity v citlivých prostředích bez rizika porušení zákona. Zápis do Národního katalogu cloud computingu, který spravuje DIA, je oficiálním potvrzením tohoto splnění, a bez něj by využití takových služeb v BU3 prostředí bylo nezákonné a mohlo vést k sankcím.
Orgány státní správy, obce a další subjekty veřejného sektoru nyní mohou oficiálně nasazovat tyto cloudové řešení pro informační systémy klasifikované až na úrovni BU3, což jim umožňuje zpracovávat data různé citlivosti s vyšší efektivitou. Například to otevírá cestu k škálovatelným řešením pro ukládání a analýzu velkých objemů dat, automatizaci záloh nebo migraci databází, což snižuje náklady na infrastrukturu a zrychluje nasazení aplikací.
V praxi to znamená, že AWS služby mohou podporovat klíčové eGovernment projekty, jako jsou digitální registry nebo online portály pro občany, při zachování vysoké úrovně ochrany dat a souladu s regulačními požadavky.
Zápis se týká balíku AWS služeb, které rozšiřují portfolio dostupných cloudových řešení pro státní správu. Mezi ně patří:
- Amazon S3
- AWS Backup
- AWS DataSync
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon FSx for Windows File Server
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS Lambda
- Amazon EventBridge
- AWS CloudTrail
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Config
- AWS X-Ray
- Elastic Load Balancing (ELB)
- Amazon DynamoDB
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
