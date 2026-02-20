Computertrends  »  AWS už je schválen pro využití v českém eGovernmentu

AWS už je schválen pro využití v českém eGovernmentu

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

AWS Cloud Day Prague Autor: AWS

Amazon Web Services (AWS) dosáhla zápisu balíku svých cloudových služeb na bezpečnostní úroveň 3 (BU3) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS). 

Pro AWS to znamená rozšíření možností poskytovat své technologie orgánům veřejné správy, zatímco pro českou veřejnou správu otevírá dveře k efektivnějšímu využití cloudových řešení při zpracování citlivých dat, což posiluje celkovou odolnost státních systémů proti hrozbám a podporuje modernizaci digitálních služeb. 

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

BU3 je definována v ZoISVS jako třetí a nejvyšší bezpečnostní úroveň pro informační systémy veřejné správy, která se vztahuje na zpracování vysoce citlivých dat, jako jsou státní registry, osobní údaje občanů nebo data související s kritickou infrastrukturou. Tato úroveň klade na cloudové služby náročné požadavky, včetně robustní kybernetické bezpečnosti, zajištění dostupnosti a integrity dat, šifrování, monitorování aktivit a plného souladu s českou legislativou, jako je GDPR a národní směrnice. 

Služby musejí projít důkladným auditem, aby prokázaly odolnost vůči útokům a schopnost chránit data před úniky, což zajišťuje, že mohou být použity v citlivých prostředích bez rizika porušení zákona. Zápis do Národního katalogu cloud computingu, který spravuje DIA, je oficiálním potvrzením tohoto splnění, a bez něj by využití takových služeb v BU3 prostředí bylo nezákonné a mohlo vést k sankcím.

Orgány státní správy, obce a další subjekty veřejného sektoru nyní mohou oficiálně nasazovat tyto cloudové řešení pro informační systémy klasifikované až na úrovni BU3, což jim umožňuje zpracovávat data různé citlivosti s vyšší efektivitou. Například to otevírá cestu k škálovatelným řešením pro ukládání a analýzu velkých objemů dat, automatizaci záloh nebo migraci databází, což snižuje náklady na infrastrukturu a zrychluje nasazení aplikací. 

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

V praxi to znamená, že AWS služby mohou podporovat klíčové eGovernment projekty, jako jsou digitální registry nebo online portály pro občany, při zachování vysoké úrovně ochrany dat a souladu s regulačními požadavky.

Zápis se týká balíku AWS služeb, které rozšiřují portfolio dostupných cloudových řešení pro státní správu. Mezi ně patří:

  • Amazon S3
  • AWS Backup
  • AWS DataSync
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
  • Amazon FSx for Windows File Server
  • AWS Database Migration Service (AWS DMS)
  • AWS Lambda
  • Amazon EventBridge
  • AWS CloudTrail
  • AWS Key Management Service (AWS KMS)
  • AWS Config
  • AWS X-Ray
  • Elastic Load Balancing (ELB)
  • Amazon DynamoDB
  • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Dále u nás najdete

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ