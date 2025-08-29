Computertrends  »  Axis začal prodávat 12 nových kamer řady P32 s umělou inteligencí a pokročilou analytikou

Axis začal prodávat 12 nových kamer řady P32 s umělou inteligencí a pokročilou analytikou

Radan Dolejš
Dnes

kamera

Axis Communications představil dvanáct nových kopulovitých kamer řady P32 navržených pro vnitřní i venkovní instalace. Tyto kamery využívají vlastní procesorovou platformu Artpec-9, která umožňuje provádět pokročilou analytiku přímo v zařízení pomocí umělé inteligence.

Nové modely Axis P3275/77/78-LV/-LVE a Axis P3285/87/88-LV/-LVE nabízí obrazovou kvalitu s rozlišením až 8 megapixelů a varifokální objektivy s úhlem záběru od 100 do 360 stupňů. 

Kamery disponují technologiemi Lightfinder 2.0 a Forensic WDR, které zajišťují věrné barevné podání a zachování detailů i za složitých světelných podmínek, včetně téměř úplné tmy. Díky funkci OptimizedIR umožňují dohled i v naprosté tmě.

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Díky platformě Artpec-9 a integrované umělé inteligenci mají kamery předinstalovanou aplikaci Axis Object Analytics, která umožňuje detekovat, klasifikovat, sledovat a počítat osoby, vozidla a další objekty. 

Vybrané modely obsahují navíc akustický senzor s funkcí Axis Audio Analytics, která dokáže detekovat například výkřik, rozbíjení skla, výstřel nebo zvýšenou hladinu hluku. Tyto akustické upozornění umožňují reagovat na krizové situace i tehdy, pokud není patrný žádný vizuální podnět.

Robustní konstrukce kamer zajišťuje odolnost vůči vandalům a nárazům. Kamery jsou určeny jak pro vnitřní, tak venkovní použití, přičemž venkovní modely zvládají provozní teploty v rozsahu od −40 °C do 50 °C. Technologie Axis Zipstream výrazně snižuje nároky na šířku pásma a kapacitu úložiště díky tomu, že se přenáší pouze relevantní video, což zároveň zohledňuje principy ochrany soukromí zachycených osob.

Zabezpečení zařízení doplňuje hardwarová platforma Axis Edge Vault, která chrání identitu zařízení a usnadňuje autorizaci v síti, přičemž splňuje standardy certifikace FIPS 140–3 Level 3.

Nové kamery řady P32 jsou od srpna 2025 dostupné na českém trhu prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů a partnerské sítě společnosti Axis.

 

Témata:

