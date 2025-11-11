Bezpečnostní ostuda Cinestaru - Zrádci mu (zase) zbourali web

Řetězec kin Cinestar vypnul dnes večer svůj web i online prodej vstupenek z důvodu závažného bezpečnostního incidentu, který nastal během zahájení předprodeje lístků na finále seriálu Zrádci.
Uživatelé na internetu popisovali zkušenosti, kdy se jim průběhu nákupu pokusů o nákup vstupenek náhodně zobrazovaly účty jiných zákazníků včetně jejich jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a seznamu zakoupených vstupenek.
Prodej lístků byl nedostupný po dobu několika hodin, podle některých svědků trvalo získání vstupenky až více než tři hodiny od spuštění akce.
Někteří uživatelé uvádějí, že během pokusů o nákup se jim na několik desítek vteřin měnily session a zobrazovala se cizí data. S podobnými potížemi se Cinestar setkal i v minulosti, loni při zahájení předprodeje na stejné seriálové finále.
Webové stránky kin byly následně z preventivních důvodů odstaveny. Cinestar na svém webu zveřejnil oznámení, ve kterém informuje o probíhajícím vyšetřování a odstraňování příčin. Zákazníky vyzývá k případnému hlášení bezpečnostních incidentů na speciální e-mail a slibuje individuální kompenzaci. O dalším postupu bude společnost informovat v následujících hodinách.
Do incidentu se aktuálně zapojují analytici, kteří provádějí technickou analýzu a ověřují rozsah problému. Web zůstává dočasně nedostupný.
