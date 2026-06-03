Vyzkoušeli jsme: startovací zdroj a akumulátorový kompresor v jednom Sandberg Car Jumpstarter TirePump 10000

Sandberg Car Jumpstarter TirePump 10000 je multifunkční zařízení primárně pro řidiče, kteří chtějí mít v autě vlastní řešení pro vybitou baterii i podhuštěné pneumatiky. Kombinuje startovací zdroj, kompresor, powerbanku a LED svítilnu s kapacitou 10 000 mAh. Ukázalo se, že jde o praktického pomocníka nejen pro nouzové situace na cestě, ale i pro domácí použití.
Zpracování a ergonomie
Zařízení působí robustně, a když ho držíte samostatně v ruce, je překvapivě lehké. Velký displej zabírající podstatnou část přední strany je dobře čitelný a přehledně zobrazuje stav nabití, aktuální tlak i zvolený pracovní režim.
Celé transportní pouzdro včetně kabelů, nafukovacího šlahounu a masivních startovacích svorek má ale už výrazně vyšší hmotnost. Do batohu na kolo nebo na pěší výlet se nehodí, do kufru auta se ale vejde bez problémů. Pouzdro je praktické, vše má své pevné místo, kabely jsou uchycené a při převozu nic nechrastí.
Startování motoru
Hlavní test proběhl u naftového motoru 2,2 CDI po delším stání. Zapojení je jednoduché a srozumitelné i pro laiky. Po nasazení svorek a přepnutí do startovacího režimu stačí počkat zhruba 30 sekund a lze startovat. Motor naskočil na první pokus bez zaváhání, což potvrzuje, že přístroj zvládne typickou krizovou situaci u běžného dieselového osobního vozu. Po úspěšném nastartování se baterie začala dál dobíjet přes alternátor.
Dofukování pneumatik
V praxi jde o nejpoužívanější a velmi užitečnou funkci. Během testu jsem za sebou dofouknul celkem osm pneumatik s počátečním tlakem od 1,7 do 2,2 baru. Cílová hodnota byla u všech nastavena na 2,5 baru.
Kompresor funguje plně automaticky. Sám dofoukne nebo odfoukne přesně na zadaný tlak a pak se zastaví. Odpadá tak nutnost neustále hlídat manometr. Rychlost foukání je vzhledem k rozměrům obstojná, s blížící se cílovou hodnotou logicky trochu klesá.
Osm kol snížilo kapacitu baterie ze 100 na 75 %, což znamená, že zařízení reálně zvládne několik kompletních přifouknutí s rezervou. Určitě ale nepočítejte s tím, když si to vezmete na offroad ježdění a budete kvůli vyproštění auta z písku potřebovat odfouknout a zase dofouknout gumy z pěti na dva bary a zase zpět, tak to Sandberg zvládne bez dobíjení.
Při delším provozu se kompresor zahřál, ale nedošlo k žádnému bezpečnostnímu vypnutí kvůli přehřátí. Hadička se zahřívá výrazněji, výrobce ji ale osadil praktickými gumovými chrániči, takže při manipulaci nehrozí popálení o kovovou trysku.
Hlukově jde o standardní kompresor. Slyšet ho je, ale na ulici nevytváří zbytečný rachot.
Chytré funkce a režimy
Zařízení nabízí pět přednastavených módů: auto, motorka, kolo, míče a univerzál. V každém z nich lze nastavit oblíbený tlak a přístroj si ho pamatuje i po vypnutí. Samozřejmostí je možnost přepínání jednotek mezi bary, PSI a kPa.
Díky této univerzálnosti je Sandberg užitečný i pro domácí použití. Po zimě lze rychle dofouknout kola bicyklu nebo dětem nafukovací hračky či míč bez nutnosti jezdit na čerpací stanici.
Powerbanka a svítilna
Jako klasická powerbanka jsem zařízení prakticky nepoužil, na to je moc veliké. Svůj účel asi určitě v případě potřeby, ale z logiky věci dává větší smysl šetřit kapacitu pro případ, že bude potřeba nastartovat motor nebo dofouknout pneumatiku.
Nouzová svítilna nabízí běžné svícení i SOS mód. V praxi zatím nebyla potřeba, ale je dobré vědět, že je k dispozici.
Sandberg Car Jumpstarter TirePump 10000 dává smysl řidičům, kteří chtějí mít v autě vlastní řešení pro nouzové situace i běžnou údržbu pneumatik. Hodí se také pro domácí použití, kde nahradí cestu na čerpací stanici. Není to zařízení do batohu na výlet, ale do kufru auta patří.
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