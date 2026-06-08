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První Čech poletí na vesmírnou ISS už příští rok

Radan Dolejš
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earth space země vesmír Autor: depositphotos – 1×pert

Evropská kosmická agentura (ESA) podepsala dohodu se společností Vast, na jejímž základě zajistí pro Českou republiku pilotovanou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Mise má odstartovat v roce 2027 s využitím kosmické lodi Dragon společnosti SpaceX vynesené raketou Falcon 9.

Pilotem mise má být Aleš Svoboda, člen astronautské rezervy ESA vybraný v roce 2022. Po schválení mezinárodním panelem Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) by se stal prvním českým astronautem na ISS. Velitelem mise má být astronaut ESA Thomas Pesquet.

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Mise bude realizována jako soukromý let v rámci komerčního programu NASA, který byl přidělen firmě Vast jako její první soukromá astronautická mise na ISS. ESA v rámci dohody zastupuje Českou republiku, poskytuje odborné zázemí a zabezpečuje výcvik a přípravu astronauta.

Aleš Svoboda nedávno dokončil výcvik astronautské rezervy v Evropském astronautickém středisku v Kolíně nad Rýnem. Po případném schválení MCOP vstoupí do fáze mission-specific výcviku zaměřeného na konkrétní let a pobyt na ISS.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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