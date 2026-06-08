První Čech poletí na vesmírnou ISS už příští rok

Evropská kosmická agentura (ESA) podepsala dohodu se společností Vast, na jejímž základě zajistí pro Českou republiku pilotovanou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Mise má odstartovat v roce 2027 s využitím kosmické lodi Dragon společnosti SpaceX vynesené raketou Falcon 9.
Pilotem mise má být Aleš Svoboda, člen astronautské rezervy ESA vybraný v roce 2022. Po schválení mezinárodním panelem Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) by se stal prvním českým astronautem na ISS. Velitelem mise má být astronaut ESA Thomas Pesquet.
Mise bude realizována jako soukromý let v rámci komerčního programu NASA, který byl přidělen firmě Vast jako její první soukromá astronautická mise na ISS. ESA v rámci dohody zastupuje Českou republiku, poskytuje odborné zázemí a zabezpečuje výcvik a přípravu astronauta.
Aleš Svoboda nedávno dokončil výcvik astronautské rezervy v Evropském astronautickém středisku v Kolíně nad Rýnem. Po případném schválení MCOP vstoupí do fáze mission-specific výcviku zaměřeného na konkrétní let a pobyt na ISS.
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