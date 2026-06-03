Robotické vysavače Roborock teď můžete mít ve slevě

Do slevové akce jsou zařazeny prémiové robotické vysavače řady Saros, modely určené pro uživatele hledající výhodný vstup do světa automatického úklidu i pokročilé tyčové vysavače pro mokré a suché čištění. Letní nabídka se zaměřuje především na nejvyšší produktové řady Roborock, které představují aktuální technologickou špičku značky.
Hlavní hvězdou kampaně je nový Roborock Saros 20, který je v akci dostupný se slevou 30 %. Model představuje nejnovější generaci robotických vysavačů značky a cílí především na uživatele, kteří chtějí maximálně automatizovaný úklid i ve složitějších domácnostech. Roborock Saros 20 jsme recenzovali. Sleva je vzhledem k vysoké pořizovací ceně opravdu znatelná.
Saros 20 využívá pokročilé 3D snímání prostoru StarSight 2.0 a prvky umělé inteligence, které pomáhají robotu lépe se orientovat v domácnosti, rozpoznávat překážky a efektivně plánovat trasu úklidu. Díky tomu zvládá pracovat i v prostředích plných nábytku, kabelů, hraček nebo jiných předmětů, které bývají pro běžné robotické vysavače výzvou.
Se slevou 30 % přichází do letní akce také Roborock Saros 10R, loňský vlajkový model značky. Jeho hlavní předností je mimořádně nízké tělo, které umožňuje vysavači dostat se i pod nábytek, kam se běžné roboty často nevejdou. Zároveň využívá navigační systém StarSight, jenž pomáhá přesně mapovat prostor bez nutnosti klasické vyvýšené věžičky na horní části zařízení.
Letní akce se netýká pouze robotických vysavačů. Mezi hlavní produkty kampaně patří také Roborock F25 Ultra, který je dostupný se slevou 30 %.
Model spadá do segmentu moderních wet & dry vysavačů a kombinuje vysávání, mytí i pokročilé čištění v jednom zařízení. Vyniká především podporou parního čištění a práce s horkou vodou, díky čemuž si poradí nejen s běžným prachem, ale také se zaschlými nečistotami nebo náročnější údržbou tvrdých podlah.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Důležitou součástí letní nabídky jsou také modely Roborock Qrevo C Pro a Roborock QR 798, oba se slevou 30 %.
Qrevo C Pro přináší vícefunkční dokovací stanici a cílí na zákazníky, kteří hledají pokročilé funkce v dostupnější cenové kategorii. Model QR 798 je naopak vhodný jako první krok do světa robotických vysavačů s vícefunkční základnou.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.