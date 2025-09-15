Brněnské VUT spouští unikátní studijní program zaměřený na čipy a polovodiče

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zahájila v novém akademickém roce výuku bakalářského a magisterského programu zaměřeného na návrh čipů a moderní polovodičové technologie.
Tento studijní směr je v českém prostředí ojedinělý a reflektuje rostoucí poptávku po odbornících v oblasti polovodičů, jejichž nedostatek je podle odhadů patrný nejen v Česku, ale i napříč Evropou.
Nový program, garantovaný Vilémem Kledrowetzem, propojuje teoretické znalosti s praktickou výukou a umožňuje studentům zapojit se do reálných projektů, týmových úkolů a kolokvií. Absolventi najdou uplatnění ve firmách jako onsemi, Thermo Fisher Scientific, Codasip nebo Analog Devices, a to nejen v průmyslovém sektoru, ale také ve výzkumných centrech doma i v zahraničí.
Součástí programu je i úzká spolupráce s vědeckým zázemím, především s centrem excelence CEITEC VUT, kde studenti získávají zkušenosti s nejmodernějšími laboratorními technologiemi určenými pro výrobu polovodičových struktur. Výrazný zájem potvrzuje i počet zapsaných studentů – pro první rok se jich hlásilo 119.
Spuštění programu zároveň odráží evropské i české snahy o technologickou soběstačnost v oblasti polovodičů. Iniciativa úzce souvisí se zřízením Českého polovodičového centra (Czech Semiconductor Centre, CSC), které napomáhá vzájemnému propojení akademické sféry a průmyslu a podporuje inovace v oblasti návrhu a výroby čipů.
Dlouhodobým cílem je nejen posílit kapacity odborníků na českém trhu, ale také upevnit postavení Brna jako evropského centra polovodičových technologií a výzkumu.
