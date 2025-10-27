Češi stále nakupují staré 4G telefony. Do sítí se jich každý rok přihlásí stovky tisíc

V Česku i v roce 2025 platí, že lidé dál masově pořizují a aktivují nové i starší 4G telefony, přestože jsou technologicky zastaralé a operátoři už několik let investují hlavně do rozvoje 5G sítí.
Za poslední rok se jen do sítě O2 nově přihlásilo přes 600 000 zařízení, která využívají pouze 4G technologii – i když samotný operátor už několik let nabízí v e-shopu výhradně 5G telefony. Uživatelé často nakupují starší, nebo dokonce nové 4G modely u jiných prodejců – rozdíly oproti 5G variantám bývají ukryté v technických parametrech, které zákazníci při výběru často přehlédnou.
Podle dat O2 mají 4G telefony stále velký podíl v síti, i když moderní 5G je už dostupné prakticky pro všechny.
Zásadní problém spočívá v tom, že starší 4G modely často už nenabízejí pravidelné aktualizace, mají slabší zabezpečení a v budoucnu můžou být uživatelům postupně omezeny funkce některých aplikací.
