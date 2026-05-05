České Epico se posouvá na žebříčku výrobců prémiového příslušenství vzhůru. Nabízí desetiletou záruku

Dvanáctý rok existence oslaví Epico zavedením desetileté záruky na kompletní sortiment.
„Epico jsme budovali jako značku, která obstojí v čase nejen atraktivním designem, ale i kvalitou. Pokud si zákazník koupí náš produkt, chceme, aby mu sloužil roky. A pokud by se v průběhu doby objevila výrobní vada, stojíme si za tím, že ji vyřešíme. V době, kdy je spotřební elektronika speciálně v odvětví mobilních technologií často vnímána jako zboží pro krátkodobé použití, jdeme opačným směrem. Dlouhá životnost je udržitelnější ekonomicky i ekologicky. A zákazník si zaslouží vědět, že produkt, který kupuje, nebyl navržen na jednu sezónu,“ říká Roman Nováček, spoluzakladatel značky Epico.
Desetiletá záruka se od nynějška vztahuje na výrobní vady všech produktů napříč kompletním portfoliem značky kromě kapacity baterií a přirozeného opotřebení akumulátorů v powerbankách.
Nová etapa značky začíná uvedením dvou technologicky zásadních produktů. Prvním je powerbanka s přelomovou technologií semi-solid zajišťující zásadní posun v bezpečnosti související s teplotní stabilitou a 2,5násobně delší životností článků. Druhým je kompaktní nabíjecí adaptér Micro Charger s výkonem 100 W o rozměrech 35 × 35 × 35 mm a hmotnosti 99 gramů, který patří mezi nejmenší nabíječky své výkonové třídy na trhu.
Značka Epico působí na evropském trhu již dvanáctým rokem a její produkty jsou dnes dostupné ve více než třiceti zemích prostřednictvím rozsáhlé dealerské sítě zahrnující přibližně sedm set specializovaných prodejen včetně sítí Apple Premium Partnerů či Apple Premium Resellerů. Epico dlouhodobě staví na modelu, kdy neprovozuje vlastní e-shop a nevytváří tak přímou konkurenci svým obchodním partnerům.
