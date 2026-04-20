Českou start-upovou soutěž Creative Business Czechia 2026 vyhrálo prostředí pro trénink AI

Radan Dolejš
Včera

startupy

Vítězem desátého ročníku soutěže Creative Business Czechia se stal startup Naberius Tech, který vyvíjí virtuální prostředí pro trénink umělé inteligence, robotů a simulací v reálných podmínkách. Cenu publika získal projekt Knither.

Do letošního ročníku soutěže Creative Business Czechia 2026 se přihlásilo rekordních 65 startupů a jejich pestré zaměření ukázalo, jak široce dnes můžeme pojem Creative Tech chápat. Vedle virtuální a rozšířené reality se objevují produktové firmy, software s designovým přesahem i řešení na pomezí médií, dat a uživatelského zážitku.

Ze souboje deseti finalistů nakonec vyšel jako vítěz startup Naberius Tech. Firma vyvíjí technologii umožňující vytvářet realistická digitální prostředí, v nichž lze testovat a trénovat umělou inteligenci, roboty nebo autonomní systémy ještě před jejich nasazením v reálném světě. Zakladatel projektu Lukáš Herrmann má za sebou více než dvacet let práce v oblasti vizuálních efektů, včetně účasti na hollywoodských filmových produkcích. A právě zkušenost z prostředí, kde se realita vytváří digitálně, ho přivedla k myšlence celý proces zjednodušit a automatizovat.

„Vytváření digitálních prostředí je extrémně složité. My jsme vyvinuli vlastní engine, který celý proces výrazně zjednodušuje a automatizuje. Cílem je, aby si virtuální realitu mohl vytvořit mnohem širší okruh lidí než dnes a aby byla tvorba virtuálních světů dostupnější a škálovatelná,“ vysvětlil Lukáš Herrmann. 

Firma vyvinula vlastní technologii IRIS, která kombinuje přesná geolokační data s pokročilým renderováním. Výsledkem jsou virtuální světy, které nejsou jen vizuálně přesvědčivé, ale zároveň prostorově přesné. Právě tato přesnost představuje zásadní rozdíl oproti většině běžných VR aplikací.

Porota složená ze zástupců startupového prostředí, investorů i průmyslu hodnotila projekty podle několika klíčových parametrů. Rozhodující byla kvalita produktu nebo služby, schopnost škálování, síla a připravenost týmu a jasně definovaný byznys model. Jinými slovy: nešlo jen o kreativitu samotnou, ale o její schopnost obstát na trhu. Právě to je dnes zcela zásadní.

Creative Tech se prosazuje jako dynamicky rostoucí kategorie

Druhé místo obsadil startup Flae Robotics s virtuální recepční BE-A. Třetí skončila společnost QuaternAR, která vyvíjí technologii umožňující převádět existující 3D aplikace do prostředí rozšířené a virtuální reality bez nutnosti jejich přeprogramování.

Cenu publika získal projekt Knither. Jeho zakladatel Oldřich Voyta se zabývá designem a vývojem pokročilého, personalizovatelného a technologicky inovativního materiálu plně nahrazujícího kůži s uplatněním v obuvi, nábytku i automotive.

