CyberPower doplnil portfolio o novou výrobní řadu UPS

Radan Dolejš
Včera

UPS značky Cyberpower UPS Sinewave

Autor: Cyberpower

Představená řada UPS Sinewave s 1U a podporou PFC je klíčovým prvkem pro edge infrastrukturu. Digitalizace provozů, rozvoj edge computingu, IoT a bezpečnostních systémů přesouvají kritickou infrastrukturu mimo tradiční serverovny do menších racků a nástěnných rozvaděčů. 

V těchto instalacích je zásadní kombinace kompaktní konstrukce (1U, malá hloubka), čistého sinusového průběhu při provozu na baterii a schopnosti napájet zařízení se zdroji s aktivním PFC. Řada PFC Sinewave (E) využívá line‑interactive topologii s automatickou regulací napětí (AVR). Při provozu na baterie poskytuje čistý sinusový výstup, což je klíčové pro kompatibilitu s moderními napájecími zdroji.

„UPS této řady najdou primárně uplatnění v decentralizované infrastruktuře, tedy mimo hlavní serverovny, např. racky v jednotlivých částech budov, na oddělených patrech hotelů, škol apod.,“ říká Aleš Hill, zástupce CyberPower pro ČR, SR a Maďarsko.

Řada PFC Sinewave nabízí kombinaci parametrů důležitých pro požadavky správně navržené segmentované sítě, např:

  • kompaktní rozměry s malou hloubkou
  • čistý sinus na výstupu (eliminuje problémy s kompatibilitou zdrojů s aktivním PFC)
  • segmentaci zátěže pro optimalizaci záložní dobu (oddělení kritických a nekritických výstupů umožňuje prioritizaci napájení a efektivnější využití baterie bez nutnosti externích PDU nebo složitých konfiguračních zásahů)
  • vysoká energetická účinnost – GreenPower UPS™ technologie (patentovaná bypass technologie snižuje vlastní ztráty UPS, omezuje zahřívání a zvyšuje celkovou účinnost systému – což je zásadní v uzavřených rackových instalacích)
  • kompletní vzdálenou správa a monitoring (možnost instalace síťové karty (SNMP/HTTP), podpora monitorovacího software a integrace do NMS systémů umožňují nasazení i v profesionálním IT prostředí s požadavky na centralizovaný dohled)
