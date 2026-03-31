Disney+ už je u T-Mobilu

Filmový kanál Disney+ bude součástí nového nejvyššího televizního tarifu Magenta TV XL Plus & Disney+ operátora T-Mobile za 999 Kč měsíčně a noví zákazníci ho mohou vyzkoušet na prvních 6 měsíců za 449 korun za měsíc. Tarif kromě Disney+ Standard v hodnotě 219 Kč měsíčně přináší široký výběr dalších TV stanic.
Součástí rozšíření nabídky je i nový mobilní tarif Next neomezeně Premium za 1 995 Kč měsíčně. V rámci něj si zákazníci mohou zvolit buď Netflix, HBO Max nebo Disney+ na 12 měsíců bez poplatku a mít ho přímo u tarifu na jednom místě.
Zákazníci využívající ostatní mobilní nebo televizní tarify si mohou pořídit také doplňkový balíček, a to buď Disney+ Standard nebo Disney+ Premium podle preferované kvality a počtu zařízení. A to rovněž platí u všech internetových tarifů na technologiích Fiber, Cable a FWA.
Od začátku dubna do konce května navíc T-Mobile podpoří uvedení Disney+ speciální promo akcí. Každý zákazník, který si v tomto období pořídí nový televizní nebo internetový tarif na podporovaných technologiích, získá Disney+ Standard na 6 měsíců jako dárek.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.