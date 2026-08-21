DJI uvádí na trh Osmo Pocket 4P, první model s dvojicí objektivů a dynamickým rozsahem 17 clonových stupňů

Společnost DJI uvedla na trh model Osmo Pocket 4P. Zařízení navazuje na kategorii kapesních kamer se stabilizátorem, kterou DJI založilo v roce 2015 modelem Osmo a rozvinulo v roce 2018 uvedením první generace Osmo Pocket.
Nový model přináší dvojici objektivů, jednopalcový CMOS snímač s dynamickým rozsahem 17 clonových stupňů a objektiv s ohniskovou vzdáleností 60 milimetrů a clonou f/1,8 určený pro portrétní snímky. DJI zároveň zavádí barevný profil 10bit D-Log 2, který zachycuje více než miliardu barevných odstínů.
Dva objektivy pro širokou škálu filmových záběrů
Osmo Pocket 4P kombinuje širokoúhlý a středně teleobjektivní objektiv, což umožňuje přecházet od záběrů městské scenérie k detailním portrétům. Hlavní širokoúhlý objektiv využívá nový jednopalcový CMOS snímač s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 20 milimetrů a clonou f/2,0. Technologie LOFIC posouvá dynamický rozsah na 17 clonových stupňů, snímač zároveň podporuje záznam videa až ve formátu 4K při 240 snímcích za sekundu. Tyto parametry, běžně spojované s profesionálními filmovými kamerami, umožňují zachytit kontrastní scény, jako jsou noční záběry měst, západy slunce nebo protisvětlo.
Středně teleobjektivní objektiv s ohniskovou vzdáleností 60 milimetrů nabízí klasickou portrétní perspektivu. Podporuje trojnásobný optický zoom a celkový zoom až dvanáctinásobný. Clona f/1,8, odpovídající hloubce ostrosti při f/6,3, silně komprimuje pozadí a přibližuje jej k objektu, čímž vzniká efekt rozostřeného pozadí. V kombinaci s pohybem kamery objektiv umožňuje vizuálně výrazné filmové záběry.
Zpomalené záběry a nový barevný profil
Osmo Pocket 4P zaznamenává až osminásobně zpomalené záběry ve formátu 4K při 240 snímcích za sekundu, což umožňuje zachytit dynamické momenty, jako je rotující objekt, vlnící se vlasy nebo padající sníh. Funkce Slow Shutter Video zaznamenává světelné stopy, pohybové rozostření nebo průběh času.
Barevný profil 10bit D-Log 2 s dynamickým rozsahem 17 clonových stupňů zachovává detaily ve světlech i stínech na úrovni srovnatelné s profesionálními filmovými kamerami. Desetibitová barevná hloubka zachycuje více než miliardu barevných odstínů, zajišťuje plynulé barevné přechody a rozšiřuje možnosti barevné korekce v postprodukci.
Stabilizace a sledování objektu
Osmo Pocket 4P navazuje na technologii stabilizace Ronin, oceněnou Akademií filmového umění a věd i Televizní akademií. Tříosý mechanický gimbal v těle o hmotnosti 230 gramů zajišťuje stabilní a plynulé záběry. Aktualizovaná funkce ActiveTrack 8.0 udržuje objekt, ať jde o osobu, vozidlo, zvíře nebo dynamicky se pohybující předmět, ve středu záběru i při dvanáctinásobném zoomu. Systém rozpoznává registrovaný objekt nebo centruje více objektů při libovolné ohniskové vzdálenosti.
Ovládání a přenos dat
Osmo Pocket 4P spouští záznam otočením dotykové obrazovky pomocí funkce Instant Recording. Gestické ovládání aktivuje funkci ActiveTrack otevřenou dlaní nebo zahajuje záznam gestem „V“. Funkce 4K Live Photo automaticky zaznamenává 1,5sekundový klip v rozlišení 4K u každé fotografie. Zařízení pořizuje fotografie v rozlišení až 37 megapixelů, což umožňuje dodatečné přeostření v postprodukci. Rozhraní USB 3.1 podporuje kabelový přenos dat rychlostí až 800 megabajtů za sekundu.
Baterie zajišťuje výdrž až 210 minut nahrávání. Nabití z 0 na 80 procent trvá 18 minut a umožňuje až tři hodiny natáčení.
Kompatibilita s ekosystémem Osmo
Osmo Pocket 4P je kompatibilní s příslušenstvím ekosystému Osmo, mezi které patří přisvětlovací světlo Osmo Pocket 4 Fill Light, filtr Osmo Pocket 4P Black Mist Filter, sada ND filtrů Osmo Pocket 4P ND Filters Set, doplněk Osmo FrameTap, bateriová rukojeť Osmo Pocket 4 Battery Handle, širokoúhlý objektiv Osmo Pocket 4P Wide-Angle Lens, stativ Osmo Mini Tripod a mikrofony řady OsmoAudio. Příslušenství se prodává samostatně nebo jako součást vybraných balíčků.
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