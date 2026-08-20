Roborock rozšířil portfolio robotických vysavačů o další top model Qrevo 2 Pro

Model Qrevo 2 Pro se má prosadit zejména v domácnosti s koberci, domácími mazlíčky i s každodenním nepořádkem. Kombinuje sací výkon 25 000 Pa HyperForce, systém kartáčů odolných proti namotávání vlasů, inteligentnější péči o koberce, širší pokrytí rohů a hran – s mopováním až 1,85 mm od stěny – a multifunkční dokovací stanici s automatickým vyprazdňováním prachového zásobníku až na 65 dní.
Výkon doplňuje nový Dual Anti-Tangle System, který prakticky eliminuje potřebu ručního odstraňování namotaných vlasů z kartáčů. Hlavní kartáč DuoDivide, kombinující gumové a štětinové segmenty, spolupracuje s bočním kartáčem Anti-Tangle Side Brush, který směruje vlasy a chlupy přímo do sacího otvoru. Díky tomu podle výrobce systém eliminuje namotávání vlasů a dosáhne 100% účinnosti jejich odstranění, takže kartáče zůstávají čisté a nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Qrevo 2 Pro přináší novou úroveň inteligence při úklidu koberců. Díky funkci Auto Mop Removal robot před zahájením vysávání koberců automaticky odloží mopy do dokovací stanice a po dokončení úklidu je opět připojí. Koberce tak zůstávají zcela suché bez rizika odkapávání vody během přesunů po místnosti.
Pro ještě důkladnější výsledky lze aktivovat pokročilé režimy pro koberce, například Carpet Boost+, který automaticky maximalizuje sací výkon, nebo Deep Carpet Cleaning, při němž robot uklízí koberec dvěma křížícími se průjezdy a minimalizuje riziko vynechaných míst.
Výrazného zlepšení doznal také úklid rohů a podél stěn. Nový obousměrný Reversible Side Brush při vjezdu do rohu změní směr otáčení, aby využil delší štětiny a pokryl až o 30 % větší plochu rohů⁵. Podél stěn se pak aktivuje systém FlexiArm Edge Mopping, který vysune mop až ke hraně podlahy a umožní mopování ve vzdálenosti pouhých 1,85 mm od stěny, čímž dosahuje 100% pokrytí hran.
Vylepšená multifunkční dokovací stanice a aplikace Roborock: méně údržby, více kontroly
Přepracovaná multifunkční dokovací stanice modelu Qrevo 2 Pro přináší ještě pohodlnější bezúdržbový provoz. Nová jednodílná základna spolu s režimem Soaking Mode zajišťuje důkladnější praní mopů. Stanice zároveň nabízí automatické praní mopů horkou vodou o teplotě 75 °C a jejich následné sušení teplým vzduchem o teplotě 45 °C, čímž pomáhá eliminovat zápach a udržovat celý systém hygienicky čistý.
Potřebu pravidelné údržby dále omezuje funkce Auto Dust Emptying, která umožňuje až 65 dní provozu bez ručního vysypávání prachového sáčku, a také Auto Tank Refilling, tedy automatické doplňování vody pro nepřerušované mopování. Systém podporuje rovněž o 30 % rychlejší nabíjení a možnost plánování nabíjení mimo špičku.
Díky inteligentnímu systému RockMind se funkce Roborock SmartPlan 3.0 učí návyky uživatelů a automaticky volí optimální strategii úklidu pro jednotlivé místnosti. Aplikace Roborock zároveň nabízí široké možnosti přizpůsobení, včetně vlastních úklidových scénářů, dočasných úklidových zón nebo podpory standardu Matter pro snadnou integraci do chytré domácnosti.
Model Roborock Qrevo 2 Pro je na českém trhu dostupný od 17. srpna 2026 prostřednictvím hlavních maloobchodních prodejců.
Doporučená maloobchodní cena činí 16 999 Kč. U příležitosti uvedení na trh platí od 17. do 31. srpna 2026 zvýhodněná zaváděcí nabídka se slevou 15 %, díky níž bude možné model pořídit za 14 449 Kč.
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