Vyzkoušeli jsme: Powerbanka Sandberg All-in1 Powerbank 27000 PD 240W

Powerbanka má monstrózní kapacitu 27 000 mAh, s kombinovaným výkonem 240 W a barevným displejem, který zobrazuje spotřebu v reálném čase, počet nabíjecích cyklů i zbývající kapacitu.
Sandberg All-in1 Powerbank 27000 PD 240W váží 615 gramů a vejde se do kabinového zavazadla.
Rozbalit a použít
Balení obsahuje powerbanku, krátký integrovaný USB-C kabel pro nabíjení powerbanky samotné a manuál. Rozměry 15,5 × 5 × 4,3 cm odpovídají zhruba velikosti většího smartphonu. Hmotnost 615 gramů je v batohu znatelná, ale pro kapacitu 27 000 mAh a výkon 240 W jde o rozumný kompromis.
Displej se aktivuje po připojení zařízení nebo po stisknutí tlačítka na boku. Ukazuje aktuální kapacitu v procentech, spotřebu v wattech, napětí, proud a zbývající čas nabíjení. Po odpojení zařízení displej zhasne po několika sekundách. Nabíječka je přednabitá zhruba na ¾ své maximální kapacity.
Displej s detailními údaji
Barevný displej je nejsilnější stránka této powerbanky. Kromě obligátního ukazatele kapacity v procentech ukazuje aktuální spotřebu v wattech, napětí a proud na každém portu zvlášť. Displej dále zobrazuje počet nabíjecích cyklů – ukazuje přesný počet, kolikrát byla powerbanka nabitá a vybitá. Tato informace je užitečná pro odhad zbývající životnosti baterie. Lithium-ion baterie vydrží obvykle 300–500 cyklů, než kapacita klesne na 80 % původní hodnoty.
Údaje na displeji odpovídají reálné spotřebě. Když powerbanka ukazuje 65 W, zařízení skutečně odebírá 65 W.
Vestavěný USB-C kabel a porty
Vestavěný USB-C kabel má délku zhruba 15 cm a podporuje nabíjení výkonem až 140 W. Kabel je pevně připojený k tělu powerbanky a po použití se zasouvá zpět do drážky na boku. Konec kabelu tvoří poutko, za které lze powerbanku zavěsit nebo připevnit ke karabině. Poutko je praktické, ale já ho tak moc nevyužíval. Přeci jen to není úplně levná záležitost a přišlo mi to jako zbytečný risk.
Kromě vestavěného kabelu má powerbanka dva další porty – USB-C port s výkonem až 100 W a USB-A port s výkonem až 22,5 W. USB-C port podporuje USB Power Delivery 3.2 včetně PPS (Programmable Power Supply). USB-A port podporuje Huawei SuperCharge Protocol a další rychlonabíjecí standardy.
Kombinovaný výkon portů dosahuje 240 W – vestavěný kabel dodá až 140 W, USB-C port až 100 W současně. Když nabíjíte notebook přes vestavěný kabel a telefon přes USB-C port, powerbanka dodá plný výkon oběma zařízením. Když přidáte třetí zařízení přes USB-A port, výkon se rozdělí – vestavěný kabel dodá 140 W, USB-C port a USB-A port si rozdělí 15 W.
Nabíjení notebooků
Powerbanka nabíjí notebooky rychlostí odpovídající jejich originálním napájecím zdrojům. Vestavěný kabel pohodlně se svými 140 W pokryje většinu pracovních notebooků. USB-C port s výkonem až 100 W je vhodný pro notebooky se střední spotřebou.
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Důležitá je podpora USB PD 3.2 s AVS (Adjustable Voltage Supply). AVS umožňuje powerbance dodat přesně to napětí, které notebook požaduje – od 5 V do 28 V v malých krocích. Tato funkce je zatím nepříliš běžný a pro její využití je potřeba nabíjet i příslušným kabelem. Díky AVS powerbanka efektivněji nabíjí zařízení, která nepracují s pevnými napěťovými profily 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.
Nabíjení telefonů a tabletů
Telefony se nabíjejí přes USB-C port nebo přes vestavěný kabel. Powerbanka podporuje PPS, takže telefony se nabíjejí optimální rychlostí podle toho, co jejich nabíjecí protokol požaduje.
Displej ukazuje přesnou spotřebu v reálném čase – vidíte, jak se odběr mění během nabíjení. Na začátku telefon odebírá maximální výkon, po dosažení 80 % kapacity odběr klesá.
Tablety se nabíjejí stejně efektivně. Powerbanka zvládne nabíjet herní konzole jako Steam Deck nebo Nintendo Switch při současném hraní bez problémů.
Nabíjení powerbanky samotné
Powerbanka se nabíjí přes USB-C port rychlostí až 100 W nebo přes vestavěný USB-C kabel rychlostí až 140 W. Displej ukazuje aktuální příkon v wattech a zbývající čas do plného nabití.
Powerbanka podporuje pass-through nabíjení – můžete současně nabíjet powerbanku i připojená zařízení. Při pass-through nabíjení powerbanka přijímá až 65 W a dodává až 45 W připojeným zařízením. To je užitečné, když máte k dispozici jen jednu zásuvku.
Kapacita a praktické použití
Kapacita 27 000 mAh při napětí 3,6 V odpovídá 97,2 Wh. Důležité číslo zejména v případě, že chcete s nabíječkou do letadla – limit pro kabinové zavazadlo je totiž 100 Wh a maximálně dva kusy na osobu. Powerbanka tak projde bezpečnostní kontrolou bez problémů.
Displej ukazuje zbývající kapacitu v procentech i v mAh. Když kapacita klesne pod 50 %, výkon vestavěného USB-C kabelu klesne ze 140 W na 100 W. Toto omezení je dané ochranou baterie – při nižší kapacitě baterie nedokáže dodávat tak vysoký proud bez rizika poškození.
Konstrukce a zpracování
Tělo powerbanky je vyrobené z plastu s matným povrchem. Povrch odolává otiskům prstů a poškrábání. Hrany jsou zaoblené, powerbanka dobře sedí v ruce. Tlačítko na boku je lehce zapuštěné, takže se powerbanka nezapne náhodně v batohu.
Displej je chráněný sklem, které odolává běžnému opotřebení. Vestavěný kabel je pevně uchycený a neviklá se. Drážka pro kabel drží kabel na místě, takže nevyčnívá a nezasekává se o věci v batohu.
Powerbanka má certifikaci CE, RoHS a splňuje požadavky na bezpečnost baterií. Výrobce poskytuje pětiletou záruku, což je pro powerbanky nadstandardní doba.
Cena a dostupnost
Sandberg All-in1 Powerbank 27000 PD 240W stojí 2189 korun. Cena odpovídá parametrům – kapacita 27 000 mAh, kombinovaný výkon 240 W, vestavěný kabel, detailní displej a pětiletá záruka.
Značku Sandberg dováží do České republiky společnost EET Group, která je výhradním distributorem dánského výrobce IT příslušenství. EET Group je přední evropský distributor IT řešení a komponent, který na český trh dodává powerbanky, kabely a další produkty Sandberg i jiné značky.
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