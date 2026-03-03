Epico uvedlo na trh kompletní příslušenství smarphony Samsung Galaxy S26

České Epico uvádí na trh pod svou značkou Spello by Epico kompletní sadu prémiového příslušenství pro novou vlajkovou loď společnosti Samsung – model Galaxy S26.
Zatímco značka Epico je dlouhodobě vyhrazena nejvyšší řadě příslušenství pro produkty Apple, značka Spello by Epico zahrnuje vybrané portfolio příslušenství pro další přední výrobce. Pod touto značkou zákazníci najdou nejen kryty a ochranná skla, ale také powerbanky, nabíječky, příslušenství do auta, stojánky, USB huby, kabely či bezdrátová sluchátka.
Pro nový Galaxy S26 představuje Spello by Epico tři konstrukčně odlišné kryty, které pokrývají různé uživatelské preference.
Model Spello Mag+ Carbon+ Case využívá poly-aramidové vlákno, známé svou pevností a nízkou hmotností. Kryt kombinuje tenké provedení s vysokou odolností vůči nárazům i poškrábání. Zvýšený hliníkový rámeček kolem fotomodulu poskytuje efektivní ochranu objektivů a integrovaný magnet zajišťuje kompatibilitu s magnetickým příslušenstvím včetně standardů MagSafe a Qi2.
Pro uživatele vyžadující maximální odolnost je určen kryt Spello Mag+ Rugged Case s dvouvrstvou konstrukcí. Kombinace pevného zadního panelu a zesíleného rámu pomáhá tlumit nárazy při pádech i z větší výšky. Displej i kameru chrání zvýšené hrany krytu a transparentní zadní část přiznává design a barvu telefonu.
Třetí variantu pro Samsung Galaxy S26 představuje Spello Mag+ Clear Case, transparentní kryt navržený s důrazem na dlouhodobou čirost bez žloutnutí. Konstrukce s vyztuženými rohy pomáhá absorbovat nárazy a samozřejmostí zůstává magnetická kompatibilita.
Klíčovou novinkou je Spello 2.5D AntiReflective Glass se speciálním aplikátorem. Jednou z důležitých benefitů telefonu Samsung Galaxy S26 je antireflexní úprava displeje, která zlepšuje čitelnost na přímém světle. Instalace běžného lesklého ochranného skla tuto vlastnost do značné míry eliminuje. Antireflexní sklo Spello je navrženo tak, aby tyto vlastnosti nejen zachovalo, ale opticky podpořilo. Sklo má tloušťku pouhých 0,3 mm, tvrdost 9H (5 Mohs), hladké 2.5D hrany a je dodáváno s aplikátorem umožňujícím jednoduchou a přesnou instalaci eliminující ulpění prachu a vzduchových bublinek.
Vedle něj je v nabídce také standardní 2.5D Glass, které podle výrobce nabízí vysokou odolnost proti poškrábání i prasknutí a zachovává citlivost displeje včetně čtečky otisku prstu a instalaci pomocí bezprašného aplikátoru.
Portfolio ochranných skel doplňuje třídílná sada Lens Protectors s jednokrokovým aplikátorem určená na čočky fotoaparátů telefonu s hliníkovými rámečky a antireflexní úpravou. Zajišťuje ochranu bez nežádoucího vlivu na kvalitu snímků.
