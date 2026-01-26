FIT ČVUT mění magisterské programy, aby lépe odpovídaly požadavkům praxe

Digitalizace, automatizace a práce s daty dnes prostupují téměř každým oborem. Znalost informatiky už dávno není výsadou technologických firem, ale klíčovou kompetencí pro fungování celé společnosti.
Potřebu kvalitního IT vzdělávání potvrzují i data. Podle statistik Eurostat pracovalo v roce 2023 v Evropské unii přibližně 9,8 milionu ICT specialistů, přičemž poptávka po nich dlouhodobě převyšuje nabídku. Nedostatek kvalifikovaných odborníků je opakovaně označován jako jedna z hlavních bariér dalšího technologického rozvoje.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) na tento vývoj reaguje aktualizací obsahu studia, posílením specializací a důrazem na propojení výuky s výzkumem i reálnou praxí. Cílem je připravit absolventy, kteří se dokážou orientovat v rychle se měnícím technologickém prostředí a aktivně se podílet na jeho dalším rozvoji.
„Modernizací magisterských programů reagujeme na rychlý vývoj informačních technologií i rostoucí poptávku po kvalifikovaných odbornících. Studentům nabízíme studium, které spojuje pevné teoretické základy s praktickými dovednostmi a připravuje je na reálné technologické výzvy,“ říká proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT ČVUT Zdeněk Muzikář.
Modernizovaný magisterský program Informatika nabízí studentům možnost hluboké specializace v klíčových oblastech současné informatiky. Studenti se během studia zaměřují na jednu z pěti specializací, mezi které patří umělá inteligence, počítačová bezpečnost, programovací jazyky, počítačové systémy a sítě a teoretická informatika. Studium kombinuje pevné teoretické základy s praktickými dovednostmi a úzkou spoluprací s výzkumnými skupinami fakulty.
Zcela nový magisterský program Aplikovaná informatika je určen studentům, kteří chtějí informační technologie využívat v širším, často multidisciplinárním kontextu. Vedle teoretického základu v algoritmizaci, statistice, strojovém učení či architektuře výpočetních systémů klade důraz na týmovou spolupráci a praktickou zkušenost. Program nabízí pět specializací – embedded systémy, manažerskou informatiku, softwarové inženýrství, visual computing a game design a webové inženýrství.
Magisterský program Kvantová informatika reaguje na rychlý nástup kvantových technologií, které jsou považovány za jeden z hlavních technologických milníků příštích desetiletí. Studenti se zde seznamují s kvantovým počítáním, kvantovou komunikací, simulacemi i senzorikou a učí se tyto principy aplikovat v praxi.
Magisterský program Učitelství informatiky pro střední školy reaguje na rostoucí význam informatiky ve vzdělávání a na potřebu kvalifikovaných učitelů, kteří rozumějí nejen technologiím, ale i tomu, jak je srozumitelně předávat dál. Studium propojuje informatiku s pedagogikou, psychologií a didaktikou a klade důraz na rozvoj informatického myšlení.
Zájemci o magisterské studium se mohou s nabídkou studijních programů osobně seznámit během Magisterského dne otevřených dveří FIT ČVUT, který se uskuteční 6. února 2026. Návštěvníci získají přehled o jednotlivých programech, specializacích i uplatnění absolventů a budou mít možnost diskutovat s vyučujícími i současnými studenty.
