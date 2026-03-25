Vyzkoušeli jsme: cestovní nabíječku Sandberg 4in1 TravelCharger 2xUSB-C 65W

Cestovní nabíječky se často dělí do dvou kategorií. Buď jsou malé, ale výkonově omezené a vhodné spíš jen pro telefon, nebo nabídnou vyšší výkon, jenže za cenu rozměrného těla, které v zavazadle zabírá víc místa, než by člověk chtěl. Sandberg 4in1 TravelCharger 2×USB-C 65W patří mezi zařízení, která se snaží tenhle kompromis obejít.
Na první pohled zaujme hlavně tím, jak je malá. Právě kompaktní rozměry jsou v tomto případě jedním z největších argumentů. V kategorii cestovních adaptérů totiž stále platí, že papírově podobně schopné alternativy bývají zbytečně objemné. Typická „kostka“ do zásuvky může mít sice podobný výkon, ale v praxi překáží mnohem víc — v batohu, v příručním zavazadle, na hotelovém stolku i přímo v zásuvce.
Právě tady dává Sandberg velký smysl. Nabíječka kombinuje poměrně vysoký výkon 65 W s výjimečně kompaktním tělem a k tomu přidává sadu globálních adaptérů.
Kompaktní rozměry jako hlavní důvod, proč o ní uvažovat
U podobných produktů se často mluví hlavně o wattech, ale v reálném provozu bývá stejně důležitější něco jiného: kolik místa zařízení zabere a jak snadno se s ním žije. Sandberg 4in1 TravelCharger 2×USB-C 65W boduje především tím, že se snaží nabídnout co nejvíc v co nejmenším těle.
To není detail. U cestovní elektroniky bývá každý centimetr navíc znát. Kompaktní tělo znamená, že nabíječka působí jako skutečně cestovní příslušenství, ne jako zmenšená kancelářská náhrada. Výkon 65 W totiž potěší, ale to, že se zařízení snadno vejde prakticky kamkoli a nepůsobí jako další kus zbytečně velké elektroniky, je při častém přesouvání možná ještě důležitější.
65 W v malém těle je pořád velmi slušná hodnota
Druhým důležitým bodem je poměr velikosti a výkonu. 65 W dnes sice není ani zdaleka absolutní špička trhu, ale v takto kompaktní cestovní nabíječce jde pořád o velmi solidní parametr. Zvlášť pokud cílem není napájet více výkonných notebooků najednou, ale mít po ruce jednu univerzální nabíječku pro běžnou cestovní výbavu.
Právě v tomhle scénáři dává Sandberg největší smysl. Telefon, sluchátka, tablet, menší pracovní notebook, čtečka nebo powerbanka — přesně pro takovou sestavu je podobné zařízení ideální. Výkon 65 W je dostatečný na to, aby nabíječka nepůsobila jako nouzové řešení, ale jako plnohodnotná náhrada několika samostatných adaptérů.
Zároveň je ale dobré držet se při zemi a nepřisuzovat jí něco, k čemu určená není. Pokud přijde na výkonný notebook, je potřeba počítat s tím, že ten se musí nabíjet samostatně. V malém cestovním adaptéru prostě není prostor na to, aby komfortně utáhl několik náročných zařízení zároveň.
Dva USB-C porty a světová koncovka
Velkou výhodou jsou dva výstupy USB-C. To je dnes mnohem praktičtější než kombinace USB-C a staršího USB-A, která se u podobných nabíječek stále objevuje. Realita je jednoduchá: moderní telefony, tablety, sluchátka, powerbanky i řada notebooků už dnes stojí primárně na USB-C, takže dvojice těchto portů lépe odpovídá tomu, co se skutečně nosí v batohu nebo kufru.
Díky dvěma USB-C portům máte možnost bezproblémového nabíjení dvou zařízení současně, aniž by bylo nutné tahat druhý adaptér. A právě to je pro cestování zásadní. Typický scénář je jasný: telefon a sluchátka přes noc, telefon a tablet během dne, případně telefon a menší notebook v okamžiku, kdy nejde o maximální výkon pro obě zařízení najednou.
Za nejdůležitější část celé výbavy ale považuji univerzální světové adaptéry. Právě ty posouvají Sandberg 4in1 TravelCharger 2×USB-C 65W z kategorie malá nabíječka do kategorie promyšlený cestovní doplněk. Nabijete s ním svá zařízení na každém kontinentu.
