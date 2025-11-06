Gaia-X představuje nový Trust Framework 3.0: Základ pro evropskou digitální důvěru a interoperabilitu

Evropská iniciativa Gaia-X představila třetí generaci svého Trust Frameworku s označením Danube Release. Novinka umožňuje evropským firmám a institucím automatizovat správu pravidel, bezpečnosti a kompatibility digitálních služeb napříč sektory i státy.
Gaia-X je otevřená evropská platforma, která propojuje podniky, instituce a státní správu a vytváří důvěryhodné prostředí pro bezpečné sdílení dat, cloudových služeb a digitálních inovací. Cílem je zajistit interoperabilitu, transparentnost i suverenitu evropských dat a služeb.
Trust Framework 3.0 nově zavádí takzvané extensibility mechanisms – rozšiřitelné mechanismy, které umožňují automatizovat compliance (dodržování pravidel) i nastavování provozních pravidel podle konkrétního odvětví nebo regionu. Každý ekosystém si může díky principu „Bring Your Own Rules“ přinést vlastní sadu pravidel a integrovat ji bez narušení vzájemné kompatibility.
To znamená, že evropské digitální služby a datové prostory lze flexibilně a bezpečně rozvíjet i za hranice Evropy bez závislosti na cizích právních normách.
Trust Framework od Gaia-X tak umožňuje škálovat důvěru, automatizovat provozní pravidla a budovat technicky i právně bezpečné prostředí pro spolupráci a inovace v evropské datové ekonomice.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.