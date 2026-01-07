Computertrends  »  Honor uvádí řadu Magic8: smartphony s důrazem na odolnost a výdrž baterie

Honor uvádí řadu Magic8: smartphony s důrazem na odolnost a výdrž baterie

Honor Magic8 Pro Autor: Honor

Honor uvedl na evropský trh novou řadu smartphonů Honor Magic8, kterou tvoří modely Honor Magic8 Pro a Honor Magic8 Lite. Výrobce je prezentuje jako zařízení orientovaná na odolnost, ochranu proti vnějším vlivům a dlouhou výdrž baterie. Oba modely mají být dostupné v Evropě od 15. ledna 2026.

Honor Magic8 Pro je pozicován jako vlajkový model řady, dostupný v černé a zlaté barevné variantě. Telefon pohání procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který má zajistit dostatečný výkon pro hraní her, multitasking i tvorbu obsahu. Displej typu LTPO OLED s úhlopříčkou 6,71 palce podporuje adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, maximální jas až 6000 nitů, zobrazení 1,07 miliardy barev a 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3.

Zařízení je vybaveno baterií s kapacitou 6270 mAh založenou na křemíkovo-uhlíkové technologii. Telefon podporuje 100W kabelové nabíjení Honor SuperCharge a 80W bezdrátové nabíjení Honor SuperCharge. Systém řízení nabíjení přizpůsobuje využití energie různým scénářům používání.

Z hlediska odolnosti splňuje Honor Magic8 Pro podle výrobce normy IP68, IP69 a IP69K v kontrolovaných laboratorních podmínkách. To zahrnuje odolnost vůči prachu, postříkání, krátkodobému ponoření do vody a působení vysokotlakých vodních proudů v rámci definovaných testovacích limitů.

Fotoaparát Honor Magic8 Pro využívá systém AiMAGE složený z 200Mpx teleobjektivu pro noční snímky, 50Mpx hlavního fotoaparátu a 50Mpx širokoúhlého fotoaparátu. K dispozici jsou softwarové funkce pro úpravu snímků jako AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout a AI Color, které přímo v telefonu umožňují upravovat a dále zpracovávat fotografie.

Honor Magic8 Lite: odolnost a dlouhá výdrž v nižší cenové třídě

Model Honor Magic8 Lite přenáší důraz na odolnost do střední třídy. Konstrukce využívá technologii Honor Ultra-Bounce Anti-Drop a tvrzené sklo navržené pro lepší odolnost vůči nárazům a pádům. Smartphone jako první v oboru prošel podle výrobce certifikací SGS Triple Resistant Premium Performance Certification spolu s pětihvězdičkovou certifikací SGS, které se zaměřují na odolnost proti pádům, vodě a prachu. 

Testy zahrnovaly pády z výšky až 2,5 metru na vybrané povrchy. Zařízení podporuje také ochranu podle norem IP68 a IP69K v kontrolovaných laboratorních podmínkách.

Baterie s kapacitou 7500 mAh, rovněž založená na křemíkovo-uhlíkové technologii, je doplněna algoritmy proti stárnutí vyvinutými společností Honor. Podle interních laboratorních testů výrobce má baterie zůstat použitelná po dobu až šesti let běžného používání a umožnit přibližně tři dny provozu na jedno nabití. Testovací data udávají až 49,1 hodiny streamování hudby, 22,2 hodiny přehrávání online videa, 15,7 hodiny hraní her a 11,4 hodiny videohovorů.

Telefon podporuje 66W kabelové nabíjení Honor SuperCharge a obsahuje režim Ultra Power Saving Mode, který má podle údajů výrobce umožnit až 60 minut hovorů při 2 % zbývající kapacity baterie. Systém sledování teploty ve více bodech podporuje fungování v prostředí s teplotami od −30 °C do 55 °C.

Displej Honor Magic8 Lite má úhlopříčku 6,79 palce, technologii OLED a rozlišení 1,5K. Podporuje 1,07 miliardy barev, obnovovací frekvenci až 120 Hz a maximální jas až 6000 nitů v režimu HDR. Výrobce uvádí poměr obrazovky k tělu 94,6 % a rámečky o tloušťce 1,3 mm. V oblasti ochrany zraku nabízí telefon funkce jako bezrizikové PWM stmívání 3840 Hz, noční režim Circadian, displej AI Defocus, dynamické stmívání a hardwarově omezené modré světlo.

Z hlediska výpočetního výkonu využívá Honor Magic8 Lite procesor Snapdragon 6 Gen 4. Funkce Honor RAM Turbo kombinuje 8 GB fyzické a 8 GB virtuální paměti pro celkovou efektivní kapacitu 16 GB RAM. Software doplňují AI funkce zaměřené na fotografování, překlady, pořizování poznámek a interakci se zařízením, včetně nástrojů AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Translate, AI Notes a AI Recorder.

 

