Huawei ukázal nové hodinky i sluchátka

Huawei představil novou generaci chytrých hodinek Watch GT 6, která láká především na výrazně prodlouženou výdrž baterie, širší nabídku sportovních režimů a zdravotních funkcí i nové materiály a odolnější konstrukci. Novinka se spolu s dalšími modely (Watch Ultimate 2, Watch D2) představila na globální akci v Paříži.
Watch GT 6 staví na baterii s deklarovanou výdrží až 21 dní (v základním režimu), reálně při běžném používání vydrží hodinky kolem 12 dní, se zapnutým funkcí always-on displeje zhruba týden a při intenzivním sportování s GPS až 40 hodin nepřetržitého záznamu.
Kapacita baterie a její optimalizace patří v této třídě k nejsilnějším parametrům, i při aktivní práci s GPS a měřením zdravotních údajů je zásoba energie solidní. Dobíjení probíhá prostřednictvím přiložené magnetické kolébky.
Nová generace integruje vylepšený polohový čipset přesného GPS, který je navržený na použití v horách, při trailových bězích, cyklistice i dalších outdoorových aktivitách. Ve výbavě nechybí ani přesný kompas, barometr nebo funkce záznamu výškového profilu tréninků.
Knihovna tréninkových režimů v hodinkách přesahuje 100 typů sportů a dále se rozšířila o čtyři nové varianty – pro cyklistiku (včetně virtuálního měření výkonu), trailový běh (s analytikou sklonu v reálném čase a grafem výškových trendů), golf (s mapami fairway) a lyžování (s pokročilými daty o rychlosti, sklonech a skluznosti). Tyto režimy doplňují i pokročilé analytické nástroje, které umožní sportovcům zpřesňovat své výkony nebo sledovat vývoj fyzických parametrů.
Zdravotní funkce zahrnují permanentní měření srdečního tepu, saturace krve kyslíkem (SpO₂), hladiny stresu, kvality a délky spánku i monitoring srdeční variability. Novou funkcí je detekce arytmie pulzní vlny (v tuzemsku uvolněná až v říjnu 2025 po softwarové aktualizaci), která může posloužit jako základní screening s nastavením notifikací při odchylkách rytmu. Uživatel má možnost pružně si nastavit i jednotlivé typy upozornění a personalizovat monitoring podle typu aktivity nebo zdravotního stavu.
Design zůstává typický pro sportovně laděné hodinky, avšak s více důrazem na odolnost – sklíčko je chráněno tvrzeným odolným sklem, pouzdro je pevnější a konstrukce připravena na kontakt se zvýšeným množstvím prachu, vlhkostí i nárazy. Pohodlí při nošení vylepšují nové materiály řemínků, které snižují tření a lépe odvádí pot. Model Watch GT 6 přichází v několika velikostech a barevných variantách, ať už zvolíte konzervativní černou či atraktivní metalické úpravy.
V portfoliu současně debutují hodinky Watch Ultimate 2, specializované na velmi náročné aktivity jako je potápění – jako první chytré hodinky na trhu jsou certifikovány pro ponory do 150 metrů hloubky, disponují sonarovou komunikací mezi dvěma zařízeními pod vodou až do 30 metrů (dva potápěči si tak mohou vzájemně posílat informace o ponoru), možností vyslat SOS signál z větších hloubek a přesným barometrem pro sledování tlaku i výšky.
Další hodinky Watch D2 cílí na uživatele, kteří potřebují pravidelně sledovat krevní tlak. Model je vybaven certifikací pro komplexní ambulantní měření, včetně možnosti opakovaných intervalových kontrol i upozornění na překročení bezpečných hodnot.
Huawei představil také sluchátka FreeBuds 7i (s adaptivním ANC čtvrté generace a optimalizovaným přenosem hlasu při hovorech), ale hlavní důraz zůstal na chytrých hodinkách. Všechny nové modely podporují aktualizovanou knihovnu tréninkových plánů, možnost propojení s mobilním telefonem přes Huawei Health a rozšiřují analytiku o nové metriky. Systém nabízí řadu motivačních funkcí, jejichž cílem je nejen sledovat kondici, ale také uživateli nabídnout doporučení na základě reálných výsledků.
Všechny nové modely budou dostupné od září 2025 v oficiálním eshopu Huawei. Ceny Watch GT 6 začínají na 6 299 Kč, Pro varianta stojí 9 499 Kč, Watch Ultimate 2 v základní (černé) verzi pořídíte od 22 499 Kč (modrá varianta je dražší) a Watch D2 za 9 999 Kč. FreeBuds 7i startují na ceně 2 499 Kč.
Na zahájení prodeje navazuje speciální promoakce ve formě kupónů či soutěže o nové hodinky, slevy platí pro nákup vybraných modelů do začátku listopadu. Hodinky s funkcí detekce arytmie obdrží potřebnou softwarovou aktualizaci v druhé polovině října.
