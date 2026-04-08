Jan Kavalírek bude koordinovat AI Gigafactory v Česku

Radan Dolejš
Dnes

Jan Kavalírek
Jan Kavalírek

České Radiokomunikace (CRA) posílily svůj tým o Jana Kavalírka, bývalého vládního zmocněnce pro umělou inteligenci a náměstka ministra průmyslu a obchodu. V nově zřízené pozici Director for EU AI Affairs bude koordinovat projekt české AI Gigafactory (AIGF) a zodpovídat za spolupráci CRA v oblasti umělé inteligence s komerčními partnery, státní správou i Evropskou komisí tak, aby byl projekt úspěšně realizován.

Kavalírek patří k nejvýraznějším osobnostem české AI scény. V roce 2025 působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu a současně byl jmenován prvním vládním zmocněncem pro umělou inteligenci. V této roli koncepčně začlenil agendu AI pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, nastavil jí řídicí strukturu a spolu se svým týmem připravil český zákon o AI.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Stál za českým návrhem na odklad a zjednodušení zbytečné byrokracie vyplývající z evropského aktu o umělé inteligenci, který se mu podařilo na Radě EU prosadit a byl nakonec Evropskou komisí přijat. A v neposlední řadě inicioval přihlášku na vybudování české AI Gigafactory, přičemž za jeho působení podaly CRA žádost o zapojení do evropské iniciativy a ministerstvo průmyslu projekt oficiálně podpořilo. V listopadu 2025 byl následně vyhlášen AI osobností roku.

Po odchodu z ministerstva byl Kavalírek v lednu 2026 jmenován CEE ambasadorem pro umělou inteligenci a nové technologie, ve které zastupuje zájmy AI průmyslu a výzkumu  regionu střední a východní Evropy. Do této pozice ho společně jmenovaly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká národní AI platforma, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a AI Chamber. Tuto činnost nyní doplní právě o svoji novou roli v CRA.

„Projekt AI Gigafactory je otázkou strategického rozvoje našeho státu a představuje mimořádnou příležitost, jak Česko posunout mezi technologické lídry EU. Na jeho přípravě jsem se podílel už jako náměstek a následně i v roli CEE AI Ambassadora, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Projekt proto velmi dobře znám – od technických parametrů až po legislativní rámec. Velmi si vážím důvěry, že mě CRA pro koordinaci projektu AI Gigafactory oslovili, a těším se, že budu součástí jejich týmu. Budu se snažit maximálně přispět, abychom jako Česko s tímto projektem uspěli ," uvedl Jan Kavalírek.

CRA v současnosti staví datové centrum Prague Gateway DC v lokalitě Praha-Zbraslav – Jíloviště, které bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu střední a východní Evropy. S celkovou kapacitou přes 2 000 racků ve dvanácti datových halách a příkonem 26 MW se jedná o infrastrukturu připravenou i na náročné úlohy, jako je trénování velkých jazykových AI modelů. V dalších fázích se Prague Gateway DC může stát součástí projektu AI Gigafactory s výkonem až 77 MW a ekvivalentem 100 000 čipů H100.

Radan Dolejš

