Když se majitelé radují a akcionáři pláčou – klávesnice Logitech Signature Slim Solar+ K980

Zajímavou klávesnici uvedl na trh Logitech. Vydrží deset let.
Signature Slim Solar+ K980 totiž k provozu nepotřebuje žádný kabel, ani baterie. Je totiž napájena jakýmkoli světlem, slunečním či umělým, takže není třeba přerušovat práci a stresovat se kvůli nabíjení.
Klávesnice využívá patentovanou technologii Logitech Logi LightCharge a nabízí plnohodnotné rozložení kláves, psaní jako na notebooku a chytré přizpůsobení funkcí, které usnadňuje pracovní i soukromé aktivity.
Klávesnice se neustále sama dobíjí a je zkonstruována tak, aby po plném nabití dokázala pracovat až čtyři měsíce v úplné tmě. Navíc speciální dobíjecí baterie má životnost až 10 let, takže ji není zapotřebí vyměňovat. A k tomu plastové díly v grafitové verzi Signature Slim Solar+ obsahují 70 % certifikovaného recyklovaného plastu.
Druhá varianta klávesnice Signature Slim Solar+ K980 for Business je navržena s ohledem na potřeby firemního IT vybavení. Udržuje si neustále nabitou baterii a nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Namísto překážejícího kabelu disponuje přijímačem USB-C Logi Bolt pro bezpečné a spolehlivé připojení i v rušném pracovním prostředí.
Klávesnici lze monitorovat prostřednictvím aplikace Logitech Sync, která poskytuje IT týmům centrální přehled například o stavu a firmwaru jednotlivých zařízeních. Zaměstnanci si můžou nastavit až 23 klávesových zkratek, včetně klávesy k snadnému spuštění vybraného AI asistenta.
Klávesnice Signature Slim Solar+ je v České republice k dostání u vybraných distributorů za cenu od 2800 korun.
