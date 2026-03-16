Konec nudné matematiky: FIT ČVUT ukáže učitelům, jak využít 3D světy i bez VR brýlí

Radan Dolejš
Dnes

Matematika už dávno nemusí být jen o popsané tabuli a listování v učebnicích. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze přichází s řešením, jak do výuky vnést atraktivitu a usnadnit pochopení látky. Na dubnovém bezplatném workshopu naučí středoškolské učitele převádět abstraktní pojmy přímo do interaktivního 3D prostoru.

Hlavním tahákem celé metodiky je fakt, že k moderní výuce nepotřebují školy žádné drahé vybavení. Nástroje fungují naprosto plynule na běžných počítačích a zcela bez nutnosti VR brýlí. Studenti se tak mohou společně připojit do jednoho virtuálního světa, kde geometrii a matematické principy nejen pasivně sledují, ale mohou je sami vizuálně a prostorově prozkoumávat i měnit. 

Tento přístup podle odborníků výrazně zlepšuje prostorovou představivost a vytváří bezpečné prostředí, kde je chyba jen přirozenou součástí procesu objevování. Praktickým kurzem provede účastníky Petr Klán. Pedagogové se pod jeho vedením naučí tvořit vlastní výukové světy a domů si navíc odnesou speciální metodickou učebnici pro okamžité nasazení v praxi.

Informace o workshopu:

  • Datum konání: 25. dubna 2026
  • Místo: FIT ČVUT v Praze
  • Kapacita: Omezena na 24 účastníků
  • Vstupné: Zdarma
  • Registrace: Otevřena na webu www.fit.cvut.cz
SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Bezpečnost na linuxovém serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bitcoin pro začátečníky
28. 3. 2026
9:00
Více
Úvod do umělé inteligence – Praktické aplikace
30. 3. 2026
9:00
Více


 

Dále u nás najdete

Google Mapy se dočkaly radikálních vylepšení, na pomoc dostanete AI

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí, varují experti

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ