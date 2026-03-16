Konec nudné matematiky: FIT ČVUT ukáže učitelům, jak využít 3D světy i bez VR brýlí

Matematika už dávno nemusí být jen o popsané tabuli a listování v učebnicích. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze přichází s řešením, jak do výuky vnést atraktivitu a usnadnit pochopení látky. Na dubnovém bezplatném workshopu naučí středoškolské učitele převádět abstraktní pojmy přímo do interaktivního 3D prostoru.
Hlavním tahákem celé metodiky je fakt, že k moderní výuce nepotřebují školy žádné drahé vybavení. Nástroje fungují naprosto plynule na běžných počítačích a zcela bez nutnosti VR brýlí. Studenti se tak mohou společně připojit do jednoho virtuálního světa, kde geometrii a matematické principy nejen pasivně sledují, ale mohou je sami vizuálně a prostorově prozkoumávat i měnit.
Tento přístup podle odborníků výrazně zlepšuje prostorovou představivost a vytváří bezpečné prostředí, kde je chyba jen přirozenou součástí procesu objevování. Praktickým kurzem provede účastníky Petr Klán. Pedagogové se pod jeho vedením naučí tvořit vlastní výukové světy a domů si navíc odnesou speciální metodickou učebnici pro okamžité nasazení v praxi.
Informace o workshopu:
- Datum konání: 25. dubna 2026
- Místo: FIT ČVUT v Praze
- Kapacita: Omezena na 24 účastníků
- Vstupné: Zdarma
- Registrace: Otevřena na webu www.fit.cvut.cz