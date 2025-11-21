Computertrends  »  Konečně. Uživatelé iPhonu mohou sdílet s vybranými majiteli Androidu soubory přes Quick Share a AirDrop

Konečně. Uživatelé iPhonu mohou sdílet s vybranými majiteli Androidu soubory přes Quick Share a AirDrop

Redakce
Dnes

apple google android Autor: Depositphotos

Možná už jste nejednou řešili situaci, kdy váš kamarád s iPhonem vyfotil společnou fotografii, ale nemohl vám ji nijak jednoduše přenést do Androidu. Obě platformy mají funkce pro místní přenos souboru, které ale doposud nebyly kompatibilní: Android má Quick Share a iPhone svůj AirDrop. Google nyní oznámil, že tyto dva světy propojuje a uživatelé mohou přenášet soubory mezi přístroji obou platforem.

Zatím je tato možnost k dispozici pouze pro nejnovější telefony z řady Pixel, ale vývojáři jej chtějí v budoucnu rozšířit také na další přístroje. 

Usnadňuje přenos souborů mezi zařízeními iPhone a Android a od dnešního dne se začíná zavádět do rodiny Pixel 10, uvádí zástupci společnosti Google. Funguje to jednoduše: při odesílání přes Quick Share nebo AirDrop vidíte v seznamu okolních zařízení přístroje bez ohledu na platformu.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Funkce umožňuje rychle sdílet vaše fotografie, videa a soubory s lidmi, se kterými chcete komunikovat, aniž byste se museli starat o to, jaký typ telefonu používají. Data tečou vždy přímo mezi přístroji a není potřeba je nahrávat na žádné servery nebo využít nějaké další služby. Google zdůrazňuje, že je vše navrženo s důrazem na bezpečnost a vše bylo prověřeno nezávislými experty ze společnosti NetSPI.

Zajímavé je, že Google na tomto řešení nespolupracoval se společností Apple. Přesto tvrdí, že by bylo užitečné takovou spolupráci navázat. Tvůrci Androidu by zejména uvítali možnost režimu určeného pouze pro přenos kontaktů.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Redakce

Aktuality

