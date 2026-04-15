Vyzkoušeli jsme: hydroponickou zahrádku Véritable Classic

Radan Dolejš
Včera

Véritable Classic Autor: Tygotec

Véritable Classic jsem dostal do redakce před třemi měsíci a od té doby stojí na kuchyňské lince. Jde o autonomní hydroponickou zahrádku francouzského výrobce, která opravdu z každého kozla udělá zahradníka a zařídí, aby měl každý po ruce čerstvé bylinky bez toho, aby se musel učit zahradničit.

Bílá verze Véritable Classic vypadá čistě, nezabírá moc místa (33 × 18,5 × 38–45 cm) a díky nízké hmotnosti 1,5 kg se dá bez problémů přemístit, když je potřeba uklidit pracovní plochu. První dojem při rozbalení byl trochu rozpačitý – zasouvání světelného modulu do truhlíku nepůsobí příliš bytelně a nevzbuzuje moc důvěry v trvanlivost materiálu. Obavy se ale ukázaly jako liché, není s tím žádný problém.

Systém pěstování bylinek funguje na principu takzvaných Lingotů – předsázených kapslí, které se jednoduše zasunou do slotů (Classic pojme čtyři kusy). Každý Lingot obsahuje substrát na přírodní bázi, živiny a semena zakonzervovaná přírodním jílem. Není to tedy jen sáček se semeny – rostlina má od začátku připravené prostředí, ve kterém může rovnou klíčit. Výrobce garantuje vyklíčení a trvanlivost kapsle až dva roky od výroby, katalog nabízí přes 80 bylinek od klasických přes chilli papričky až po jedlé květiny.

V základním balení byly čtyři bylinkové Lingoty. Jako první jsme zasadili bazalku a petržel – a růst byl překvapivě rychlý. Výhonky se objevily za týden, za dalších pár dní šly první listy bazalky použít do jídla. Petržel se rozjela o něco pomaleji, ale pak dohnala ztrátu a rostla bez problémů. Tady je ale potřeba počítat s jednou věcí: rostliny rostou opravdu rychle a musí se průběžně sklízet. Pokud se na ně zapomene, začnou dorůstat až k do těsné blízkosti LED modulu a listy se o světlo postupně pálí. 

Samozavlažovací systém funguje bez čerpadla, provoz je tichý. Dvoulitrová nádrž vystačí zhruba tři týdny, při plném obsazení čtyřmi rostlinami v aktivním růstu spíš dva. Blikající indikátor upozorní s dostatečným předstihem na chybějící závlahu, čištění nádrže je jednoduché.

Důležité je umístění. Classic nemá světelný senzor ani adaptivní regulaci – LED modul prostě svítí šestnáct hodin denně bez ohledu na to, kolik světla přichází zvenku. Ideální místo je proto tmavý kout kuchyně nebo linka bez přímého slunečního svitu. 

Při testování u okna se na bazalce po čase objevily žloutnoucí listy – kombinace přirozeného a umělého světla byla příliš intenzivní. Po přemístění se stav stabilizoval. Pokud je jediné dostupné místo u okna s přímým sluncem, je lepší sáhnout po chytřejší variantě hydroponické zahrádky z řady Véritable Smart, která monitoruje dopadající světlo a automaticky přizpůsobuje dobu svícení diodami tak, aby rostliny dostaly přesně tolik světla, kolik potřebují – ne víc.

Spotřeba energie je 10,5 W, ročně vychází provoz na přibližně 90 kWh, tedy 630–810 Kč při současných sazbách. Měsíčně jde o 50–70 Kč – zanedbatelné náklady.

Cena za zahrádku je něco přes čtyři tisíce korun. Není to málo, ale máte-li rádi v kuchyni čerstvé bylinky, při pravidelném vaření se investice vrátí poměrně rychle.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.

Radan Dolejš

