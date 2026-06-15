Vyzkoušeli jsme: čističku vzduch 4 v 1 s umělou inteligencí Philips AMF970/10

Philips AMF970/10 jsme nasadili v tom nejnáročnějším prostředí, jaké doma máte: do pokoje alergičky. Běží tam zhruba 14 dní prakticky nepřetržitě, ve třech režimech současně – čistí, zvlhčuje a rozhání vzduch po místnosti. Topnou funkci jsme kvůli počasí zatím nevyužili.
Výsledek? Philips AMF970/10 chová spíš jako spolehlivý klimatický autopilot než jako další krabice, které musíte pořád něco vysvětlovat a nastavovat.
Vzduch, který jde poznat i bez měřáku
Začněme tím nejdůležitějším: efektem. V pokoji se citelně lépe dýchá a dcera má méně výrazné alergické projevy než před nasazením přístroje. Ano, není to laboratorní test, kde bychom měřili PM2.5 (ty měří přístroj), ale reálný provoz v dětském pokoji, kde se tráví hodně času a kde je každé zlepšení znát.
Rozdíl je patrný hlavně v tom, že vzduch nepůsobí těžce, a to ani po delším pobytu v místnosti nebo přes noc.
Zvlhčování: velká nádrž, ale mizí rychle
Jedna z prvních věcí, které si všimnete: nádrž na vodu pro zvlhčování vzduchu je sice poměrně velká, ale za dva až tři dny je prázdná. To není chyba, ale důsledek toho, že zvlhčovací funkce opravdu pracuje a že pokoj z podstaty trpí na suchý vzduch. Zařízení nevyrábí nějakou nesmyslnou mlhu, ale zvlhčuje vzduch tak, že to má praktický efekt, a tomu odpovídá i spotřeba vody.
Hluk: sleeping mode nepotřebuje
Jedno z největších překvapení: Philips AMF970/10 je prostě tichý. A to natolik, že neruší v dětském pokoji, neruší při spánku, neruší ani při běžném používání místnosti během dne.
Mnoho podobných zařízení se chlubí „sleep mode“ nebo „nočním režimem“. Tady je to zbytečný koncept – žádný speciální sleeping mode nepotřebuje. V praxi se chová tak, jako by byl v „sleepu“ permanentně, jen se podle potřeby mění průtok vzduchu. Hlučnost je neustále minimální.
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První dny s Philips AMF970/10 vypadají přesně tak, jak byste čekali od nového smart zařízení: zkoušíte, přepínáte, ladíte. Automat, manuál, jiná úroveň zvlhčování – hledáte optimum.
Po několika dnech se ale stane něco podstatného: začnete na něj sahat méně. Na začátku bylo nutné často přenastavovat režimy. Po pár dnech se situace uklidnila a přístroj už drtivou většinu času zvládá vše automaticky pod taktovkou implementované umělé inteligence.
Subjektivní dojem je takový, že se zařízení na konkrétní pokoj a jeho režim prostě naučilo. Když otevřete okno, reaguje okamžitě – zvedne výkon, změní proudění. Když se nic neděje, drží příjemný klidný režim, bez zbytečného přefukování.
Z technického pohledu to může být chytrá adaptivní regulace, z uživatelského je to jedno: důležité je, že po krátké době odpadá mikromanagement.
Appka, která konečně dává smysl
Nativní aplikace tady není jen aby se výrobce mohl pochlubit, že má „smart“ zařízení. V reálném provozu funguje spolehlivě, přístroj přes ni reaguje tak, jak má, a i na dálku ukazuje aktuální kvalitu vzduchu, stav zařízení, teplotu a vlhkost v pokoji.
Důležitá je i notifikační vrstva: appka posílá upozornění, když se něco vymkne kontrole, ať už jde o stav prostředí, nebo o samotné zařízení.
Zajímavá je možnost dlouhodobého plánování v kalendáři. Můžete nastavit pravidelné scénáře, třeba aby přístroj začal čistit a zvlhčovat vzduch před vaším příchodem domů, nebo aby v zimních měsících nad ránem přitopil, takže vstáváte do příjemně teplé místnosti.
Z pohledu dlouhodobého provozu je hodně užitečná funkce hlídání filtrů. Měří jejich efektivitu, upozorní, kdy je čas filtr vyčistit, a kdy už rovnou vyměnit.
Pro koho to dává smysl
Pokud řešíte alergie, prach a suchý vzduch, nebo zimu a chcete všechno v jednom – čističku, zvlhčovač, cirkulaci a případně topení – nemáte chuť ani čas pořád něco přepínat a potřebujete, aby zařízení bylo tiché natolik, že splyne s pozadím, ukazuje se Philips AMF970/10 ukazuje jako smysluplná volba.
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