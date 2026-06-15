Synology ukázalo novou generaci DSM a inovace napříč celým portfoliem

Synology představilo na veletrhu Computex 2026 nejnovější inovace včetně komplexního portfolia řešení posílených AI, jež zahrnují novou generaci platformy DiskStation Manager (DSM), nové zařízení ActiveProtect a platformu pro správu, kompletní ekosystém video dohledu, nové přírůstky do Synology Office Suite a ekosystém privátního cloudu Bee Series.
„Data jsou jádrem všeho, co vytváříme, a vše budujeme na základech důvěry,“ uvedl Philip Wong, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Synology.
Nová generace DSM
Nová generace DSM je navržena tak, aby byla připravena jak na AI, tak na podnikové nasazení. Díky podpoře GPU NAS a AI zařízení umožňuje plně lokální AI inferenci a správu, zatímco nový DSM Agent zajišťuje inteligentní a automatizované pracovní postupy napříč celým systémem.
Pro rozsáhlá nasazení sjednocuje Cluster Manager více systémů pod jedno rozhraní s migrací zátěže, QoS a centralizovanou ochranou. Nová funkce hromadného nasazení služby Active Insight umožňuje rychlé zprovoznění na více lokalitách a přepracované Centrum protokolů přidává podnikové možnosti sledování pro zvýšenou bezpečnost a soulad s předpisy.
ActiveProtect Manager 2.0 a DP5200
ActiveProtect Manager (APM) 2.0 rozšiřuje ochranu na AWS EC2, Azure VM, Proxmox, Nutanix AHV a Google Workspace s možností obnovy napříč platformami, což firmám umožňuje udržet odolnost napříč hybridním cloudem a virtualizačními prostředími.
Pro zajištění proaktivního zmírnění hrozeb platforma integruje detekci anomálií a malwaru poháněnou AI. Nový DP5200 dále rozšiřuje řadu ActiveProtect o větší flexibilitu nasazení pro podniky.
Nové řízení přístupu pro dohled
Synology rozšiřuje svůj ekosystém dohledu o nová řešení řízení přístupu včetně dveřního kontroléru AC100 a čteček řady AR, nové kupolové kamery řady DC a nových zařízení Deep Video Analytics (DVA) s možností sémantického vyhledávání událostí pomocí AI a sledování tras re-identifikace. Ekosystém doplňuje Surveillance365, který přináší funkce VSaaS a bezproblémově se integruje s lokální službou Surveillance Station, čímž firmám poskytuje jednotnou hybridní cloudovou platformu pro vzdálený a vícemístný bezpečnostní monitoring.
Synology Office Suite rozšířen o ChatPlus a Meet
Synology Office Suite přidává ChatPlus a Meet, čímž přináší podnikové komunikační nástroje s detailním nastavením oprávnění a správy. Obě aplikace integrují přepis a překlad poháněný AI, což týmům pomáhá pracovat efektivněji a zároveň uchovávat všechna data plně lokálně a pod kontrolou organizace.
Ekosystém privátního cloudu Bee Series pro jednotlivce a domácnosti
Rozšířená řada BeeStation a BeeStation Plus nyní nabízí širší škálu možností pro různé potřeby úložiště. BeeCamera umožňuje domácí monitoring na BeeStation Plus se zařízeními Synology Cameras a Synology Deep Search přináší lokální vyhledávání poháněné AI v osobním obsahu na macOS a Windows, což uživatelům umožňuje najít cokoli pomocí AI bez narušení svého soukromí.
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