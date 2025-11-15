Lenovo dává na trh Copilot+ PC s procesory AMD Ryzen AI

Lenovo představilo novou generaci stolních počítačů ThinkCentre s podporou umělé inteligence nové generace, vybavených procesory AMD Ryzen AI řady 300 s integrovaným výkonem NPU až 50 TOPS: optimalizovaný all-in-one (AIO) model ThinkCentre neo 55a Gen 6, kompaktní model ThinkCentre neo 55s Gen 6 a miniaturní ThinkCentre neo 55q Gen 6.
Řada stolních počítačů ThinkCentre neo Gen 6 je navržená pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit svou produktivitu pomocí umělé inteligence.
„Umělá inteligence změnila, mění a bude i nadále měnit způsob, jakým s technologií pracujeme. 90 procent organizací plánuje nebo zvažuje nasazení počítačů s umělou inteligencí v tomto roce,“ řekl Sanjeev Menon, viceprezident a generální ředitel divize Worldwide Desktop Business v Intelligent Devices Group společnosti Lenovo.
All-in-one stolní počítač ThinkCentre neo 55a Gen 6 má podle výrobce nabízet vysoký výkon umělé inteligence a úhledné pracovní prostředí bez externího monitoru či nevzhledných kabelů. Tento AIO model je vybaven procesorem AMD Ryzen AI řady 300 s integrovaným NPU, až 32 GB paměti DDR5 a až 1 TB úložiště SSD. Dominantou je 23,8palcovým FHD displejem s obnovovací frekvencí 100 Hz a 99% pokrytím sRGB.
ThinkCentre neo 55a Gen 6 je vhodné pro menší prostory nebo sdílená pracoviště. Je vybaven 5 Mpx kamerou a sadou řešení Lenovo Smart Meeting Tools pro on-line schůzky, kam patří třeba tvorba digitálních avatarů nebo potlačení hluku pomocí umělé inteligence (AI Noise Suppression). Ta filtruje nežádoucí zvuky a zachovává hlas mluvčího čistý a přirozený. Funkce Face & Group Tracking automaticky přibližuje, posouvá nebo rozšiřuje obraz, aby mluvčí či skupina byli vždy ve středu záběru. Tento AIO model je vybaven technologií Lenovo AI Now, osobním asistentem s umělou inteligencí přímo v zařízení, který maximalizuje produktivitu tím, že pomáhá uživateli vyhledávat soubory, shrnovat a vytvářet dokumenty a mnoho dalšího.
Je vybaven také zvukem Dolby, vyladěným společností Harman, a integrovanou funkcí eShutter, která fyzicky blokuje kameru pro zajištění soukromí.
ThinkCentre neo 55s Gen 6, stolní počítač nové generace s kompaktními rozměry, přináší pracovníkům malých a středních podniků výkon procesoru AMD Ryzen AI řady 300. Tento stolní počítač, navržený pro multitasking a funkce umělé inteligence, kombinuje výkonné grafické karty až AMD Radeon RX 6400 4 GB nebo až NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB s připojením Wi-Fi 7 a schopností připojit více monitorů i periferií současně. Počítač je navíc vyroben s ohledem na udržitelnost – jeho šasi obsahuje 85 % recyklovaného ABS plastu z post-consumer zdrojů a splňuje certifikace Energy Star 9.0 a TÜV Ultra Low Noise.
Pro organizace, které chtějí jít ještě dál, nabízí Lenovo službu CO₂Offset Services. Ta pomáhá kompenzovat odhadované emise CO₂během průměrného životního cyklu zařízení. Nákupem kreditů podporuje ověřené projekty v oblasti klimatu, jejichž cílem je pomoci snížit emise CO₂. Lenovo také nabízí službu Asset Recovery Services pro odpovědné vyřazení zařízení a podporu cirkulární ekonomiky.
ThinkCentre neo 55q Gen 6 je malý, ale výkonný stolní počítač, který lze snadno skrýt za monitor a zároveň zvládá náročné úlohy umělé inteligence. S délkou pouhých 183 mm a hmotností přibližně 1,13 kg lze tento stolní počítač nasadit téměř kdekoli bez kompromisů ve výkonu, a to díky procesoru až AMD Ryzen AI řady 300, až 64 GB operační paměti DDR5 a až 2 TB SSD úložiště.
Navzdory svým kompaktním rozměrům je tento stolní počítač ideální pro každého multitaskera. Disponuje řadou portů, podporuje až tři 4K monitory a nabízí možnost přidání dalšího portu COM, HDMI, VGA, DP nebo LAN pomocí přídavného modulu Punch-out Port, což přináší ještě větší konektivitu. Rámeček ThinkCentre neo 55q Gen 6 je vyroben z 85 % z recyklovaného spotřebitelského odpadu a je dodáván v obalu bez plastů.
Jako součást řady Copilot+ PC přináší rodina stolních počítačů ThinkCentre neo 55 Gen 6 Copilot+ PC, včetně vylepšeného vyhledávání ve Windows, funkce Click to Do a asistenta Agent in Settings. Tyto funkce poháněné umělou inteligencí usnadňují vyhledávání informací, provádění rychlých akcí a personalizaci prostředí Windows 11.
Nové stolní počítače Lenovo ThinkCentre neo Gen 6 jsou vybaveny aplikací Lenovo Vantage – proprietárním nástrojem, který pomáhá spravovat a optimalizovat software, hardware a systémová nastavení. Prostřednictvím Lenovo Vantage mohou uživatelé z jednoho pohodlného místa sledovat výkon systému, plánovat aktualizace, přizpůsobovat nastavení zařízení a mnoho dalšího – vše z jednoho přehledného místa.
Počítače jsou zároveň chráněny prostřednictvím Lenovo ThinkShield, komplexního bezpečnostního řešení typu end-to-end kombinující hardware a software k ochraně dat. Součástí je také čip fTPM nebo dTPM 2.0, který šifruje hesla a data pro vyšší úroveň zabezpečení.
Pro ještě větší jistotu přichází nová řada stolních počítačů také se službou Lenovo Premier Support Plus –službou poskytující přímý přístup 24/7/365 k odborným technikům pro řešení problémů, podporu se zaměřením na umělou inteligenci (AI-ready support), která pomáhá podnikům rychleji zavádět umělou inteligenci a dosahovat tak lepších výsledků.
Ceny a dostupnost
- Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6 je nyní k dispozici s předpokládanou počáteční cenou 21 190 Kč bez DPH.
- Lenovo ThinkCentre neo 55s Gen 6 je nyní k dispozici s předpokládanou počáteční cenou 16 790 Kč bez DPH.
- Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 bude k dispozici od ledna 2026 s předpokládanou počáteční cenou 17 490 Kč bez DPH.
