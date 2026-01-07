Lenovo na CES 2026: osobní AI asistent Qira propojí všechna zařízení uživatele

Lenovo na veletrhu CES 2026 v Las Vegas představilo vizi budoucnosti osobní výpočetní techniky postavené na umělé inteligenci.
Hlavní pozornost přitáhla osobní ambientní inteligence Lenovo Qira, která má fungovat jako jednotná AI vrstva napříč notebooky, smartphony, tablety i nositelnou elektronikou. Firma současně ukázala odvážné prototypy včetně rolovacího notebooku ThinkPad Rollable XD, novou generaci AI počítačů Yoga a IdeaPad, chytré brýle s integrovanou umělou inteligencí i osobní AI centrum pro domácnost.
Qira: inteligence, která se přesouvá mezi zařízeními
Lenovo Qira představuje zásadní posun od izolovaných AI aplikací směrem k systémové inteligenci trvale přítomné v pozadí všech zařízení uživatele. Na produktech Motorola se systém objeví pod názvem Motorola Qira, princip fungování však zůstává totožný. Nejde o aplikaci, kterou by bylo nutné spouštět nebo mezi ní přepínat – je stále přítomná, rozumí kontextu a s povolením uživatele ho v daném okamžiku podporuje.
„Lenovo Qira není jen další asistent, ale nový způsob, jak se inteligence projevuje napříč vašimi zařízeními,„ uvedl Dan Dery, viceprezident pro oblast AI Ecosystem v rámci segmentu Intelligent Devices Group ve společnosti Lenovo. „Naším cílem je, aby AI vypadala méně jako používaný nástroj a více jako inteligence, která s vámi nepřetržitě a přirozeně spolupracuje.“
Systém stojí na třech základních pilířích. Prvním je přítomnost – Qira je zabudována na systémové úrovni a lze ji vyvolat hlasovým povelem, stiskem klávesy nebo kliknutím na ikonu. Může proaktivně vznášet návrhy, okamžitě reagovat na požádání nebo zůstat tiše v pozadí, dokud není potřeba. Druhým pilířem je schopnost akce, tedy provádění úkonů jménem uživatele včetně koordinace mezi aplikacemi a zařízeními, a to i v offline režimu. Třetím je vnímání – systém vytváří ucelenou databázi informací z interakcí a dokumentů vybraných uživatelem, přičemž klade důraz na soukromí a výslovný souhlas.
Mezi klíčové funkce patří Next Move pro kontextové návrhy dalších kroků, Write For Me pro asistenci při psaní e-mailů a dokumentů přímo v pracovním prostředí, Live Interaction pro multimodální spolupráci při sdílení obrazovky či kamery, Catch Me Up pro shrnutí událostí během nepřítomnosti uživatele a Pay Attention pro přepis, překlad a sumarizaci online schůzek. Díky propojení s partnery jako Expedia Group dokáže Qira vyhledat relevantní informace a plynule přesměrovat uživatele na služby jako Expedia nebo Vrbo.
Qira je postavena na hybridní architektuře, která upřednostňuje zpracování dat přímo v zařízení. Cloudové služby rozšiřují funkce systému při zachování vysoké úrovně zabezpečení a kontroly ze strany uživatele. Mezi technologické partnery patří Microsoft, Stability AI, Notion, Perplexity či zmíněná Expedia Group. Systém bude dostupný od prvního čtvrtletí roku 2026 na vybraných zařízeních Lenovo, následně se rozšíří na smartphony Motorola.
Rolovací notebook a osobní AI centrum pro domácnost
Mezi nejodvážnější exponáty veletrhu patřil prototyp notebooku ThinkPad Rollable XD. Zařízení dokáže fyzicky zvětšit velikost displeje jako celku, čímž rozšiřuje pracovní plochu bez nutnosti nosit větší notebook. Průhledný 180° ochranný povrch Corning Gorilla Glass Victus 2 odhaluje složitou konstrukci pohánějící rolovací obrazovku. Dotyková gesta Swipe to X spolu s hlasovými povely umožňují spouštět aplikace nebo přepínat režimy používání. S AI funkcemi jako živý překlad, hlasový asistent či multimodální interakce otevírá ThinkPad Rollable XD nové pracovní postupy pro hybridní profesionály i scénáře s více uživateli.
Koncept Lenovo Personal AI Hub, označovaný také jako Projekt Kubit, představuje osobní AI centrum a edge cloudové řešení pro provoz AI aplikací napříč všemi zařízeními v domácnosti. Ve svém těle skrývá dvě kompaktní pracovní stanice ThinkStation PGX postavené na čipu Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Za průhledným dotykovým displejem shromažďuje toto zařízení data napříč platformami a poskytuje vysoký výkon pro plynulou práci s osobní umělou inteligencí. Ovládat ho lze pomocí doteku či hlasových povelů.
Chytré brýle Lenovo AI Glasses s váhou pouhých 45 gramů kombinují AI asistenci, ovládání multimédií a integraci více zařízení. Jsou poháněny softwarem Lenovo Qira a umožňují využít umělou inteligenci ze spárovaného počítače či smartphonu například pro živý překlad s odezvou pod jednu milisekundu nebo inteligentní rozpoznávání obrazu. Funkce Catch Me Up zobrazuje souhrn všech notifikací sesbíraných z více zařízení, takže uživatelé mohou začít každý den bez zbytečného zdržování. Výdrž baterie činí až osm hodin.
Mezi další koncepty patří monitor Lenovo Smart Sense Display, který se dokáže automaticky bezdrátově připojit k veškeré elektronice v okolí, adaptabilní klávesnice Lenovo Adaptable Keyboard s nastavitelným zdvihem kláves pro různé scénáře od práce po hraní her nebo sada Lenovo Self-Charging Kit s klávesnicí a myší napájenými technologií zachycení světla fungující již při nízké intenzitě 50 luxů.
Ekosystém Yoga pro kreativní profesionály
Vlajkovou lodí spotřebitelského portfolia se stal notebook Yoga Pro 9i Aura Edition s 16palcovým displejem. Zařízení je osazeno procesory až Intel Core Ultra 9 Series 3 a grafikou až Nvidia GeForce RTX 5070. Zcela přepracované šasi přináší nový dvoubarevný povrch v barevném provedení Thunder Grey a přepracovaný tepelný systém pro maximální účinnost chlazení. Vycentrovaná černá klávesnice se zdvihem kláves 1,5 mm vytváří dodatečný prostor pro vylepšené přední reproduktory.
Displej PureSight Pro Tandem OLED podporuje zobrazení 100 % barevných prostorů Adobe RGB, DCI-P3 a sRGB s maximálním jasem 1600 nitů a certifikací VESA HDR True Black 1000.
Významnou novinkou je Force Pad, který slouží zároveň jako touchpad i jako kreslicí plocha. V kombinaci s přiloženým perem Yoga Pen Gen 2 s technologií Wacom umožňuje přesné skicování a zápis poznámek přímo v prostoru touchpadu. Při použití pera notebook automaticky deaktivuje funkce touchpadu, aby se zabránilo nechtěným gestům. Systém Lenovo Power Engine využívá umělou inteligenci k detekci aktivity uživatele a dynamické optimalizaci výkonu prostřednictvím tří režimů: Extreme Power Boost, Adaptive Performance a Extreme Low Power.
K notebooku Lenovo nabízí monitor Yoga Pro 27UD-10 s režimem Lenovo Color Sync Mode, který synchronizuje nastavení barev monitoru s displejem notebooku podle zvolených preferencí uživatele. Funkce se aktivuje automaticky po připojení monitoru k notebooku Yoga Pro 9i. Monitor je prvním zařízením k počítačům s operačním systémem Windows s technologií Dolby Atmos a Dolby Vision a pyšní se certifikací 5 Star Perceptual Color Volume od TÜV Rheinland. Součástí je odnímatelná nastavitelná 4K kamera, kterou lze sklonit dolů pro zachycení pracovního prostoru před obrazovkou – ideální řešení při natáčení výukových programů nebo tvůrčích tutoriálů.
Ekosystém doplňují sluchátka Lenovo Headphones YOGA PC Edition s aktivním potlačením hluku a technologií Sound by Bose. V kabelovém režimu aktivují pouze nezbytné obvody pro potlačení šumu a deaktivují další zpracování zvuku, což zajišťuje čistší výkon ANC bez snížení věrnosti zvuku.
Nejlehčí 14palcový notebook řady Yoga
S váhou menší než 975 gramů předčí notebook Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition jde o zatím nejlehčí 14palcový notebook řady Yoga, který je vybaven procesory až Intel Core Ultra X9 Series 3 a pamětí RAM s frekvencí 9600 MHz pro rychlejší vykreslování a multitasking. Nízká hmotnost je dána šasi ze slitiny hořčíku spolu s optimalizacemi displeje, chlazení a touchpadu typu Force Pad.
Displej POLED PureSight Pro s rozlišením 2,8K přináší čistý a zářivý obraz s maximálním jasem 1100 nitů v režimu HDR a certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. Celé šasi je pokryto povrchem, který nabízí příjemnou matnou texturu odolnou proti mastnotě a otiskům prstů.
Pro uživatele preferující platformu Snapdragon je určen Yoga Slim 7× s váhou 1,17 kg a profilem tenkým 13,9 mm. Notebook poháněný platformami Snapdragon X2 Elite a Snapdragon X2 Plus nabízí až 29 hodin výdrže baterie na jedno nabití. Displej 2,8K PureSight Pro OLED s maximálním jasem 1100 nitů zajišťuje hlubší černou a jasnější bílou při práci ve stínu nebo na slunci.
Stolní počítače: elegance i kompaktnost
Počítač Yoga AIO i Aura Edition s 32palcovým 4K OLED displejem a obnovovací frekvencí 165 Hz spojuje ohromující vizuální zážitek s adaptivním osvětlením, které se synchronizuje s obsahem videa na obrazovce a vytváří ambientní efekt. Integrovaný systém osvětlení zároveň upozorňuje uživatele na zprávy a oznámení, aniž by narušoval tvůrčí proces. Uživatelé si mohou nastavit barvu podsvícení a typy notifikací.
Počítač Yoga Mini i nabízí profesionální výkon ve válcovitém šasi s objemem 0,65 litru a váhou pouhých 600 gramů. Je vybaven akcelerometrem s dotykovým senzorem pro intuitivní interakci a senzorem Wi-Fi, který identifikuje přítomnost uživatele a automaticky aktivuje zařízení.
Pomocí ambientního adaptivního osvětlení pak signalizuje připravenost k použití nebo informuje o nových e-mailech a dalších důležitých informacích. Zařízení podporuje až čtyři displeje s vysokým rozlišením a disponuje dvojicí portů Thunderbolt 4.
Chytřejší funkce Lenovo Aura Edition
Zařízení Lenovo Aura Edition jsou vybavena funkcemi Smart Experiences. Smart Modes po primárním nastavení automaticky vybírají jeden ze šesti scénářů používání – Práce, Tvorba, Schůzka, Hraní, Zábava nebo Učení – pro personalizované nastavení počítače bez nutnosti opakovaných změn.
Smart Share zjednodušuje spolupráci díky funkci Tap-to-Launch, která nyní zahrnuje sdílení videí i okamžité sdílení fotografií ve vysokém rozlišení mezi podporovanými zařízeními. Plánovaná funkce Tap-to-Pair umožní rychlejší připojení příslušenství Bluetooth.
Smart Care v kombinaci s balíčkem záruky Lenovo Premium Care nabízí podporu v reálném čase a řešení problémů se skutečnými profesionálními techniky společnosti Lenovo pomocí jednoduchého přístupu z aplikace v počítači nebo telefonu.
IdeaPad a nové příslušenství
Notebook IdeaPad Pro 5i s 16palcovým 2,8K OLED displejem cílí na studenty a každodenní uživatele, kteří potřebují rychlý a spolehlivý výkon pro multitasking a tvorbu digitálního obsahu. Zařízení je osazeno procesory až Intel Core Ultra X9 Series 3 a volitelnou grafikou až Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Baterie s kapacitou až 99 Wh a nabíjení Rapid Charge zajišťují prodlouženou dobu používání po celý den. Dodatečný slot SSD poskytuje prostor pro budoucí rozšíření úložiště.
Nové modely IdeaPad 2-in-1 nabízejí flexibilitu pro uživatele, kteří přepínají mezi psaním, kreslením a sledováním obsahu. Notebook IdeaPad 5× 2-in-1 je poháněn nejnovějšími platformami Snapdragon X2 Plus a připojené pero Lenovo Linear Pen 2 nabízí citlivost na naklonění a tlak pro přirozené psaní rukou nebo skicování.
Funkce Lenovo Smart Connect nově podporuje kromě operačních systémů Android a Windows také iOS. Spojuje počítače, tablety, telefony, displeje, televizory a příslušenství do jednoho společného uživatelského zážitku s několika režimy připojení včetně mobilních dat, Wi-Fi a kabelového připojení. Díky novým gestům pro ovládání mohou uživatelé otevírat mobilní aplikace na počítači, rozšířit zobrazení počítače na tablet nebo okamžitě přenášet obrázky pomocí funkcí Turn to Share a Tap to Launch.
Mezi nové příslušenství patří klávesnice a myš Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse s nastavitelným čtyřbodovým mechanickým spínačem, nabíječka Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN Charger pro současné napájení více zařízení a powerbanka Lenovo Combo 2-in-1 Power Bank kombinující 140W nabíječku s powerbankou o kapacitě 10 200 mAh v jednom přenosném zařízení doplněném přehledným informačním displejem.
Dostupnost a ceny
Většina představených zařízení bude dostupná ve druhém čtvrtletí roku 2026. Yoga Pro 9i Aura Edition startuje na ceně 59 999 Kč, Yoga Pro 7i Aura Edition na 49 999 Kč a Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition na 44 999 Kč.
Monitor Yoga Pro 27UD-10 bude dostupný od února 2026 s cenou začínající na 23 999 Kč. IdeaPad Pro 5i startuje na 37 999 Kč, modely Yoga Slim 7× a Yoga Slim 7a na 27 999 Kč.
Stolní počítač Yoga AIO i Aura Edition začíná na 59 999 Kč. Ceny některých produktů včetně sluchátek Lenovo Headphones YOGA PC Edition a počítače Yoga Mini i zatím nebyly stanoveny.
