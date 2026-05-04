LG ukázalo nové televize a monitory pro český trh. I třeba průhlednou televizi

Mezi největší novinky letošního portfolia patří průlomový model LG OLED T4, který redefinuje samotný koncept televizoru v interiéru. Díky unikátnímu transparentnímu OLED panelu dokáže televizor přirozeně splynout s prostorem a při vypnutí téměř mizí, zatímco při sledování obsahu nabízí kvalitu obrazu typickou pro technologii LG OLED, podpořenou procesorem α11 (Alpha). Samozřejmostí je podpora technologií Dolby Vision a Dolby Atmos.
Na své si přijdou i hráči her díky pokročilým herním funkcím, jako je vysoká obnovovací frekvence, nízká odezva či podpora moderních standardů Nvidia G-Sync či AMD FreeSync pro plynulé hraní. Bezdrátové řešení přenosu obrazu a zvuku Zero Connect Box navíc umožňuje maximální flexibilitu umístění bez nutnosti vedení kabelů.
Transparentní obrazovka zároveň nabízí i možnost zobrazení tematického či dekorativního obsahu také na průhledném panelu, díky čemuž se televizor stává přirozenou součástí interiéru i mimo samotné sledování.
Platforma webOS26, která pohání nové televizory LG, přináší uživatelům přístup ke všem klíčovým lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám dostupným na českém a slovenském trhu. Ovládat televizor je možné pomocí nového Magického ovladače.
Nový LG OLED evo W6 Wallpaper kombinuje charakteristický „Wallpaper“ design značky s technologií True Wireless. Tloušťka pouhých 9 milimetrů a vylepšený nástěnný držák zajistily, že televize doléhá ke zdi tak těsně, že připomíná spíše rámovaný obraz.
Bezdrátové řešení konektivity přesměrovává veškerá vstupní zařízení do tzv. Zero Connect Boxu, který lze umístit až 10 metrů od televize. Výsledkem je obytný prostor bez viditelných kabelů, což ocení především zákazníci s důrazem na čistou estetiku interiéru.
LG představilo i LG Micro RGB evo: vůbec první vlajkový RGB televizor značky a držitel ocenění CES 2026 Innovation Awards. Model využívá nejmenší samostatné RGB LED diody, jaké kdy LG ve svých televizorech použila. Představuje technologický posun za dosavadní hranici MiniLED displejů.
Srdcem televizoru je nový procesor α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 založený na technologii Dual AI Engine. Funkce Dual Super Upscaling zpracovává současně dva typy AI upscalingu, čímž zvyšuje ostrost a vyváženost obrazu.
Klíčovou roli hraje technologie RGB Primary Color Ultra, díky níž LG Micro RGB evo dosáhl výjimečného barevného rozsahu. Společnost Intertek certifikovala 100% pokrytí barevných prostorů BT.2020, DCI-P3 a Adobe RGB. Tato úroveň barevné reprodukce dělá z modelu nástroj vhodný pro digitální editaci, HDR filmovou tvorbu i další profesionální obory.
Doplňková technologie Micro Dimming Ultra řídí více než tisíc zón lokálního stmívání a podle LG dosahuje špičkového kontrastu mezi LCD televizory. Uživatelské prostředí postavené na platformě webOS přináší funkce Voice ID, AI Picture/Sound Wizard, AI Concierge a personalizovanou domovskou obrazovku My Page. Model LG Micro RGB evo je na trhu dostupný v úhlopříčkách 75", 86" a 100".
Součástí prezentace byly také další produktové novinky. LG Gallery TV vznikla ve spolupráci s muzejními kurátory a její režim Gallery Mode optimalizuje barvy a jas pro věrnou reprodukci uměleckých děl. Speciální obrazovka snižuje odlesky a omezuje reflexe. Model je dostupný v úhlopříčkách 55" a 65" a doplňuje ho služba LG Gallery+ s knihovnou více než 4 500 uměleckých děl, která jsou pravidelně doplňována o novinky.
Pro profesionály je LG UltraFine evo 6K: první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt 5. Rozlišení 6 144 × 3 456 pixelů, hustota 224 PPI a pokrytí 98 % DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB jej činí vhodným nástrojem pro editory videa, grafické designéry i fotografy. Thunderbolt 5 nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s bez nutnosti upgradu grafické karty.
Mezi vystavenými produkty byl i monitor UltraFine evo 40U990 jako první zařízení na světě kombinující extrémní rozlišení 5K2K s revolučním rozhraním Thunderbolt 5, což z něj činí ideální nástroj pro nejnáročnější designéry a editory. Díky technologii Nano IPS Black, certifikaci HDR 600 a kontrastnímu poměru 2000:1 nabízí hloubku obrazu s temnou černou, zatímco 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.
Uvedení novinek na český a slovenský trh doprovodí výrazná marketingová podpora. Od 11. května do 12. července 2026 poběží televizní (TVC) kampaň, která se zaměří nejen na zmíněné modely LG OLED evo W6 Wallpaper a herní řadu LG UltraGear.
Souběžně s tím odstartuje 15. května 2026 cashback akce „Nová sezóna. Nová televize.", určená pro nové (NPI) modely LG TV. V rámci akce společnost LG zákazníkům vrátí zpět až 100 000 Kč za nákup (upgrade) nové LG televize. Nové televizory řady OLED, QNED a Micro RGB se v České republice a na Slovensku začnou postupně objevovat v prodeji v průběhu druhého čtvrtletí roku 2026.
