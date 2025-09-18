Logitech zaplavil trh novinkami nejen pro hráče

Logitech na každoročním setkání G Play 2025 představila široké portfolio nových produktů zaměřených na všechny typy hráčů – od e-sportovců přes milovníky simulátorů až po běžné uživatele.
Novinky přinášejí nejen technologické inovace, ale i větší komfort.
Bezdrátový herní headset Logitech G Astro A20 X Lightsync s PlaySync Audio
Nový headset byl navržen pro hraní na multiplatformách včetně PC i konzolí. Zaujme lehkou a pohodlnou konstrukcí, plug-and-play zapojením i podsvícením, které si můžete nastavit podle svého stylu.
Důležitou roli hraje technologie PlaySync Audio, umožňující pokročilé ovládání zvukových kanálů. Headset je dostupný v černé a bílé variantě, cena začíná na 4 999 Kč.
Herní klávesnice Logitech G515 Rapid TKL Low-Profile Analog Gaming Keyboard
Tato kompaktní ultratenká klávesnice osloví především ty, kteří požadují vysokou rychlost a možnost přizpůsobení. Díky magneto-analogovým spínačům nabízí funkci Rapid Trigger, multipoint akce, dynamickou aktivaci jednotlivých kláves a detailní úpravu nastavení v aplikaci G Hub.
Materiály zahrnují zesílený PBT plast a ocel, nechybí ani lokalizace do češtiny. Cena je 4 199 Kč.
Bezdrátový headset Logitech G321 Lightspeed
Univerzální headset G321 je vhodný nejen pro hraní, ale také pro poslech hudby a sledování filmů. Vyznačuje se pohodlnými náušníky z paměťové pěny, lehkou konstrukcí i výklopným mikrofonem s funkcí Flip-to-Mute. K dostání v černé a bílé barvě za 1 699 Kč.
Myši pro e-sport i domácí hraní
Logitech G Pro X Superlight 2c Lightspeed je myš vybavená senzorem Hero 2 s rozlišením až 44 000 DPI, polling rate až 8 kHz a hmotností jen 53 gramů. Provoz na baterii vydrží až 95 hodin, nabíjet lze USB-C nebo bezdrátově přes Powerplay. Cena je 4 499 Kč.
Logitech G Pro X2 Superstrike
Pro profesionální hráče je určená i nová myš Logitech G Pro X2 Superstrike s technologií Superstrike a induktivními analogovými senzory. Ty zajišťují detailní hmatovou odezvu a rapid trigger, samozřejmostí je možnost nastavení aktivačního bodu a použití senzoru Hero 2. Myš váží 65 gramů, cena je opět 4 499 Kč.
Racing segment: Logitech G RS50 System a limitované edice
Pro milovníky simulátorů byla představena generace RS50 System – kompletní volantová souprava s direct drive technologií (výkon 8 Nm) a zpětnou vazbou TrueForce. Brzdový pedál je osazen tenzometrickým snímačem na tlak až 75 kg, plynový pedál má hallův senzor. Celý systém (PC/Xbox nebo PC/PS) pořídíte za 15 999 Kč, samostatné RS Pedals za 3 699 Kč.
RS Formula Wheel McLaren Racing Edition
Nechybí ani specialita pro fanoušky motorsportu – limitovaná edice RS Formula Wheel McLaren Racing Edition inspirovaná volantem F1 MCL38, odpovídající sedačka Playseat Formula Instinct Logitech G McLaren Edition a herní headset A50 X McLaren Racing Edition. Tyto modely vynikají svou konstrukcí, materiály a designem odkazujícím na svět Formule 1.
Veškeré novinky jsou již dostupné přes hlavní prodejce (například Alza, Datart, Smarty, TS Bohemia, Planeo Elektro, NAY.sk) i v oficiálním e-shopu Logitech. U příležitosti akce G Play Days lze navíc některé produkty získat v rámci zvýhodněných balíčků.
