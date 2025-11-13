Computertrends  »  Miniaturní 1TB disk je tady

Miniaturní 1TB disk je tady

Radan Dolejš
Dnes

Autor: Sandisk

Na český trh dorazil flash disk, který v kategorii USB-C úložišť budí pozornost hlavně svými rozměry. SanDisk Extreme Fit nabízí v nejvyšší konfiguraci kapacitu 1 TB, ale zároveň jde o zařízení, které váží jen tři gramy a rozměry se vejde pod dva centimetry.

Disk je stavěný tak, aby mohl zůstat permanentně zapojený v portu a nijak nevyčníval. Hodí se pro rozšíření paměti notebooků, ultrabooků nebo i tabletů tam, kde uživatel nechce řešit externí SSD nebo cloud. 

Rychlost čtení činí až 400 MB/s u modelů s kapacitou 128 GB a vyšší, zápis je pomalejší, konkrétní čísla výrobce neudává. Nejmenší varianta nabízí 64 GB, největší 1 TB, všechny verze využívají rozhraní USB 3.2 Gen 1.

Materiály jsou standardní pro segment běžných flash disků, nemá zvýšenou ochranu proti vodě nebo prachu. Pro běžné přenášení zařízení s diskem v portu to ale stačí. Součástí balení je aplikace pro správu souborů a zálohování, disk lze využít s Windows, macOS nebo iPadOS.

V praxi SanDisk Extreme Fit USB-C pomůže hlavně těm, kdo řeší úložnou kapacitu minimalisticky a nechtějí sklouznout k neustálému odpojování větších disků nebo závislosti na Wi-Fi. Doporučená cena 1TB modelu je 2 955 Kč.

 

