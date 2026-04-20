Mironetu má podle soudu nárok na vyplacení ušlého zisku za nezákonnou razii před 26 lety

Autor: Mironet
Majitel Mironetu Robert Novotný

Skoro dvacet let se táhnoucí spor e-shopu Mironet s českým státem došel k částečnému vyústění. Obvodní soud pro Prahu 2 uznal právní základ nároku firmy na úhradu ušlého zisku ve výši 143 007 257 Kč. 

Stát má částku, která se podle Mironetu může s úroky vyšplhat na 306 095 271 Kč, zaplatit za dopady nezákonné domovní prohlídky, při které policie v prodejně a v bytech šéfů firmy v roce 2000 zabavila počítače, datové nosiče a další věci. 

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Konečnou výši náhrady a nákladů řízení určí soud až v konečném verdiktu.

Razii policie provedla na základě žaloby firmy Microsoft, která Mironet na základě kontrolního nákupu obvinila z prodeje počítačů s nelegálními kopiemi jejího softwaru. Kvůli procesním pochybením policistů posléze Ústavní soud prohlásil prohlídku za nezákonnou a státní zástupce pak trestní řízení s firmou zastavil.

Majitel Mironetu Robert Novotný se od té doby snaží po státu vymoci náhradu poškození své značky, propadu hodnoty firmy či zisku, o který kvůli policejnímu zásahu přišel.

Soudy už v minulosti Mironetu přiznal odškodné 18 milionů Kč (s úroky přes 22 milionů Kč) za poškození značky. Další nároky původně soudy odmítaly kvůli jejich promlčení. Novotný totiž začal celkem 626 milionů Kč soudně vymáhat až několik let po razii.

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením Přečtěte si také:

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením

Také aktuální verdikt obvodního soudu pro Prahu 2 (č. j. 17 C 63/2011–2010) větší část požadavků (483 601 210 Kč) odmítl s tím, že je nárok promlčený. Uznal ale nárok na vyplacení ušlého zisku přes 143 milionů korun.

Kauza tím ještě nekončí. Proti části verdiktu, která operuje s promlčením nároků, podal Mironet odvolání. Celková částka, kterou po státu požaduje, by se včetně úroků a nákladů řízení měla vyšplhat na 1,5 miliardy, říká firma, která státu dlouhodobě navrhuje, aby tuto částku vymáhal po Microsoftu.

