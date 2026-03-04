NordVPN rozšiřuje ochranu na Androidu o funkci Call Protection

NordVPN představil novinku ve své mobilní aplikaci pro Android funkci Call Protection, která rozšiřuje dosavadní zaměření služby z ochrany internetového provozu i na telefonní komunikaci. Novinka je určena uživatelům s prémiovým předplatným a je dostupná v USA, Velké Británii, všech členských státech Evropské unie včetně Česka, dále v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, na Islandu, v Japonsku, Austrálii a Kanadě. Cílem je reagovat na rostoucí objem podvodných telefonátů, při nichž útočníci kombinují falšování čísel a sociální inženýrství k získání peněz nebo citlivých údajů.
Funkce Call Protection je integrována přímo do klienta NordVPN pro Android. Nejde o samostatnou aplikaci ani o náhradu systémového dialeru, ale o nadstavbovou vrstvu, která se propojuje s volacím rozhraním Androidu. Při příchozím hovoru se vyhodnocuje reputace čísla volajícího a v případě podezření na podvod se u čísla zobrazí varovné označení. Uživatel tak získá informaci ještě před přijetím hovoru a může tomu přizpůsobit další postup.
Analýza reputace probíhá na základě agregovaných dat, která jsou zpracovávána v infrastruktuře NordVPN. Na zařízení se nevyhodnocuje obsah hovoru, funkce nevyžaduje přístup k mikrofonu ani nahrávání. Pracuje s metadaty, zejména s telefonním číslem, a výsledek vrací formou vizuálního upozornění. Architektura je nastavena tak, aby minimalizovala zásah do soukromí uživatele, a Call Protection běží na pozadí nezávisle na tom, zda je VPN tunel v daný okamžik aktivní.
Nasazení této funkce reaguje na vývoj hrozeb, v němž telefonní podvody představují stabilní a finančně významnou část celkové kyberkriminality. Ztráty způsobené telefonními scamy v posledních letech výrazně rostou a útoky jsou často provázané s dalšími vektory, jako jsou phishingové weby nebo škodlivé aplikace. Typickým scénářem je hovor údajně z banky nebo úřadu s požadavkem na okamžité jednání, který má uživatele přimět k prozrazení přístupových údajů nebo k potvrzení podvodné transakce. V takové situaci může jednoduché vizuální upozornění u příchozího čísla podstatně ovlivnit míru opatrnosti.
Call Protection je navázána na modul Threat Protection, který se dosud soustředil primárně na blokování škodlivých webů, trackerů a dalšího internetového obsahu. Zavedení telefonní ochrany tak rozšiřuje působnost produktu z oblasti datového provozu na další komunikační kanál. Deklarovaným cílem je poskytnout uživatelům jednotné prostředí, v němž se kombinuje VPN, ochrana před online hrozbami a nově i varování před podvodnými hovory.
Funkce v aktuální podobě hovory neblokuje automaticky, ale poskytuje pouze informaci a rozhodnutí ponechává uživateli. Tím se vyhýbá riziku agresivního filtrování, které by mohlo vést k zameškaným legitimním hovorům, a současně zachovává vyšší míru kontroly na straně uživatele. Omezení na Android a vybrané regiony souvisí s rozdíly v přístupu k telefonním rozhraním a rozdílnými regulatorními požadavky v jednotlivých jurisdikcích.
Z praktického hlediska představuje Call Protection doplňkovou bezpečnostní vrstvu k již existujícím mechanismům, jako je vestavěná detekce spamu v aplikaci Telefon od Googlu nebo specializované aplikace třetích stran. Specifikem řešení NordVPN je kombinace reputační analýzy v cloudu a integrace do stávajícího ekosystému služby, který uživatelé využívají kvůli šifrování provozu, ochraně soukromí a blokování známých online hrozeb.
Přidání ochrany proti podvodným hovorům tak posiluje celkový bezpečnostní profil především v mobilním prostředí, kde se výroky útočníků často opírají o moment překvapení a únavu příjemce.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.