Potřebujete peníze na digitalizaci? Tady jsou nějaké k dispozici

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyzývá k podání žádostí o poskytnutí dotace na národní kofinancování Evropských center digitálních inovací II (EDIHs II).
Výzva navazuje na projekt realizovaný v letech 2023–2025 v rámci Národního plánu obnovy. MPO od 22. dubna 2026 tak přijímá žádosti o poskytnutí dotace, která má pomoci malým a středním podnikům v jejich digitální transformaci.
Program Evropská centra digitálních inovací II bude realizován v období 2026–2029 a zaměří se na posílení role českých EDIHů v digitální transformaci podniků, zejména v oblasti umělé inteligence. Hlavním cílem výzvy je podpora činnosti Evropských center digitálních inovací, která uspěla v programu Digitální Evropa.
„Evropská centra digitálních inovací se v období 2023–2025 jednoznačně osvědčila jako účinný nástroj pro zavádění digitálních řešení do praxe. Navazující program EDIHs II jejich význam dále posiluje, zejména v oblasti umělé inteligence, a podporuje podniky i veřejnou správu v bezpečném a efektivním zavádění moderních technologií. Ty jsou klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Program zároveň přispívá k naplňování strategických priorit vlády, včetně dokumentů Hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 a Národní strategie umělé inteligence ČR 2030,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.
Výzva bude financována ze státního rozpočtu a zároveň spolufinancována z rozpočtu Evropské unie. Příjem žádostí skončí 25. května 2026. Žádosti lze podávat výhradně prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (ID: bxtaaw4).
V předmětu datové zprávy je nutné uvést označení „Národní výzva – EDIHs II“. Výhradním kontaktem pro dotazy k výzvě je e-mailová adresa digital@mpo.gov.cz.
