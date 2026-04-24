Computertrends

Potřebujete peníze na digitalizaci? Tady jsou nějaké k dispozici

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyzývá k podání žádostí o poskytnutí dotace na národní kofinancování Evropských center digitálních inovací II (EDIHs II). 

Výzva navazuje na projekt realizovaný v letech 2023–2025 v rámci Národního plánu obnovy. MPO od 22. dubna 2026 tak přijímá žádosti o poskytnutí dotace, která má pomoci malým a středním podnikům v jejich digitální transformaci.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Program Evropská centra digitálních inovací II bude realizován v období 2026–2029 a zaměří se na posílení role českých EDIHů v digitální transformaci podniků, zejména v oblasti umělé inteligence. Hlavním cílem výzvy je podpora činnosti Evropských center digitálních inovací, která uspěla v programu Digitální Evropa.

„Evropská centra digitálních inovací se v období 2023–2025 jednoznačně osvědčila jako účinný nástroj pro zavádění digitálních řešení do praxe. Navazující program EDIHs II jejich význam dále posiluje, zejména v oblasti umělé inteligence, a podporuje podniky i veřejnou správu v bezpečném a efektivním zavádění moderních technologií. Ty jsou klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Program zároveň přispívá k naplňování strategických priorit vlády, včetně dokumentů Hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 a Národní strategie umělé inteligence ČR 2030,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.

Výzva bude financována ze státního rozpočtu a zároveň spolufinancována z rozpočtu Evropské unie. Příjem žádostí skončí 25. května 2026. Žádosti lze podávat výhradně prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (ID: bxtaaw4).

V předmětu datové zprávy je nutné uvést označení „Národní výzva – EDIHs II“. Výhradním kontaktem pro dotazy k výzvě je e-mailová adresa digital@mpo.gov.cz.

Pište pro Computertrends

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.

Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ