Rumuni vrhli na trh zajímavá prémiová sluchátka Meze Audio Astru

Základem sluchátek je speciálně vyvinutý dynamický měnič o průměru 10 mm s vícevrstvou kompozitní membránou. Kopulka membrány kombinuje titanovou vrstvu a základ z materiálu PEEK s více než 80 ultratenkými vrstvami zlata, nanesených během 48hodinového vakuového procesu.
Tělo sluchátek vychází z ergonomických základů modelů Alba či Advar s tím, že bylo dále optimalizováno pro komfort při dlouhodobém poslechu. Každý kus je šasi sluchátek je vyroben z jednoho bloku čistého titanu pomocí CNC zpracování a následně upraven vícevrstvým galvanickým pokovením, které vytváří jemný saténový povrch. Výroba jednoho kusu kompletních sluchátek zabere až sedm dní.
Sluchátka Astru jsou dodávána jako kompletní systém připravený pro náročné posluchače. Součástí balení je symetrický kabel s 4,4mm konektorem a CNC zpracovanými hliníkovými prvky, adaptér na 3,5 mm, sada nástavců do uší v pěti velikostech a dvě varianty pouzdra pro každodenní použití i bezpečné přenášení.
Sluchátka Meze Audio ASTRU jsou na českém trhu dostupná od začátku dubna tohoto roku vybraných partnerů za doporučenou koncovou cenu 22 490 korun.
