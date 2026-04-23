Rumuni vrhli na trh zajímavá prémiová sluchátka Meze Audio Astru

Radan Dolejš
Dnes

sluchátka Meze Audio Astru Autor: Meze

Základem sluchátek je speciálně vyvinutý dynamický měnič o průměru 10 mm s vícevrstvou kompozitní membránou. Kopulka membrány kombinuje titanovou vrstvu a základ z materiálu PEEK s více než 80 ultratenkými vrstvami zlata, nanesených během 48hodinového vakuového procesu.

Tělo sluchátek vychází z ergonomických základů modelů Alba či Advar s tím, že bylo dále optimalizováno pro komfort při dlouhodobém poslechu. Každý kus je šasi sluchátek je vyroben z jednoho bloku čistého titanu pomocí CNC zpracování a následně upraven vícevrstvým galvanickým pokovením, které vytváří jemný saténový povrch. Výroba jednoho kusu kompletních sluchátek zabere až sedm dní.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Sluchátka Astru jsou dodávána jako kompletní systém připravený pro náročné posluchače. Součástí balení je symetrický kabel s 4,4mm konektorem a CNC zpracovanými hliníkovými prvky, adaptér na 3,5 mm, sada nástavců do uší v pěti velikostech a dvě varianty pouzdra pro každodenní použití i bezpečné přenášení.

Sluchátka Meze Audio ASTRU jsou na českém trhu dostupná od začátku dubna tohoto roku vybraných partnerů za doporučenou koncovou cenu 22 490 korun.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Radan Dolejš

