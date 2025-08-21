Nové smartphony Google Pixel 10 jsou tady

Google představil novou generaci svých chytrých telefonů – řadu Google Pixel 10. Ta přináší řadu technologických vylepšení zaměřených na výkon, umělou inteligenci a fotografické schopnosti, které mají posunout uživatelský zážitek na vyšší úroveň.
Řada 10 přichází opět ve třech variantách - 10 Pro XL, 10 Pro a 10.
Základem nové řady je zcela nový procesor Tensor G5, který přímo v telefonu podporuje pokročilé funkce umělé inteligence včetně integrované platformy Gemini Nano. Tato AI umožňuje rychlejší zpracování informací a nově také řadu užitečných funkcí na straně uživatele.
Mezi zajímavé příklady patří podrobné sumarizace a překlady obsahu, kontextová odpovědnost na zprávy, živá rozpoznávání objektů ve fotoaparátu, extrémně rychlé offline generování textu a personalizované doporučování.
Fotoaparát nových Pixelů získal zásadní inovace: základní model Pixel 10 je nyní vybaven 5× optickým teleobjektivem, modely Pro dosahují až 100× zoomu.
Funkce Camera Coach využívá umělou inteligenci Gemini k asistenci při focení – analyzuje scénu, radí s kompozicí, navrhuje optimální nastavení a pomáhá dosáhnout nejlepšího možného výsledku, a to i pro laika.
Nová AI navíc dokáže živě rozpoznávat osoby a objekty, automaticky vylepšovat vizuální detaily nebo nabídnout kreativní úpravy přímo v aplikaci galerie.
Všechny modely Pixel 10 podporují magnetické bezdrátové nabíjení (Qi2, Pixelsnap) a softwarová podpora je prodloužena na 7 let – což zahrnuje aktualizace systému, bezpečnosti i AI funkcí.
Řada Google Pixel 10 bude dostupná v České republice u hlavních prodejců a operátorů, jako jsou Alza, Datart, O2, Vodafone, T-Mobile a Mobil Pohotovost. Cena základního modelu startuje na 22 990 Kč, Pixel 10 Pro od 27 990 Kč a nejvyšší variantu Pixel 10 Pro XL lze pořídit od 32 990 Kč.
