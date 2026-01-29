Novinky HP pro rok 2026: Nástup architektury Copilot+, RTX řady 50 a experimenty s formátem PC

HP v Praze konkretizovalo plány pro český trh na první polovinu roku 2026. Z technického hlediska jde o jednu z nejvýznamnějších obměn portfolia za poslední roky.
Výrobce totiž neinovuje pouze na úrovni procesorových generací, ale zásadně mění architekturu směrem k heterogenním výpočtům s masivním zapojením NPU jednotek a přechází na nové grafické čipy Nvidia GeForce RTX řady 50. Pozornost si zaslouží i odvážný koncept desktopu integrovaného v klávesnici.
OmniBook Ultra 14 a dominance Snapdragonu X2
Restrukturalizace spotřebitelské řady pod značku OmniBook není jen marketingovým krokem, ale odráží změnu v hardwarovém návrhu. Vlajkový model HP OmniBook Ultra 14 jasně ukazuje, kam se ubírá kategorie ultra-mobilních zařízení. HP zde nasadilo procesor Snapdragon X2 Elite, jehož neurální jednotka (NPU) disponuje výkonem 85 TOPS.
Pro srovnání, standard pro certifikaci Copilot+ PC vyžaduje 40 TOPS, HP tedy tuto hranici překračuje více než dvojnásobně. Tento výkonnostní polštář je klíčový pro lokální běh generativních AI modelů, které by jinak vytěžovaly CPU nebo vyžadovaly cloudovou konektivitu.
Konstrukčně jde o přímý útok na MacBook Air. Inženýrům se podařilo srazit hmotnost o 52 procent oproti předchozí generaci, přičemž šasi ukrývá 3K OLED panel. Zásadní bude v praxi ověřit efektivitu chlazení ARM architektury v takto tenkém těle při dlouhodobé zátěži NPU. Vedle ARM varianty zůstává v nabídce i architektura x86 zastoupená novou generací Intel Core Ultra.
Nižší řady OmniBook 3 a 5 pak přinášejí OLED panely do střední třídy. Zajímavá je zde platformová agnosticita – HP nabízí konfigurace na AMD, Intelu i Qualcommu (včetně levnějšího Snapdragonu X2 Plus), což dává podnikovým nákupčím i koncovým uživatelům svobodu volby podle preferovaného ekosystému.
EliteBoard G1a: Desktopová virtualizace v praxi
V enterprise segmentu je největším překvapením model HP EliteBoard G1a. Koncept „počítače v klávesnici“ historicky evokuje éru 8bitových počítačů, zde však plní zcela jinou roli. Jde o reakci na fenomén hot-deskingu a sdílených pracovních prostor. Zařízení o hmotnosti 750 g a tloušťce 12 mm obsahuje plnohodnotný hardware postavený na procesoru AMD Ryzen AI řady 300 s NPU výkonem přes 50 TOPS.
Z pohledu IT správy toto řešení odděluje výpočetní jednotku od zobrazovací. Firma nemusí vybavovat každé pracovní místo drahým All-in-One počítačem nebo dokovací stanicí; zaměstnanec si přinese vlastní „klávesnici“, připojí ji k erárnímu monitoru a má k dispozici své zabezpečené prostředí. Ochrana je realizována na úrovni hardwaru čipem HP Wolf Security.
U klasických notebooků EliteBook X G2i (Intel Core Ultra) stojí za zmínku posun v servisovatelnosti. HP třeba přepracovalo uchycení klávesnice a vnitřní uspořádání tak, aby výměna komponent byla rychlejší. To je parametr, který přímo snižuje TCO (Total Cost of Ownership) ve velkých flotilách. Celkový výkon platformy pro AI úlohy zde dosahuje až 180 TOPS (kombinace CPU, GPU a NPU), což z těchto strojů dělá mobilní stanice pro datovou analytiku.
Herní hardware: 170 W pro RTX řady 50
V herní divizi Omen se potvrzuje nástup grafických karet Nvidia GeForce RTX řady 50. Nový notebook Omen 15 deklaruje celkový grafický výkon (TGP) na úrovni 170 W. To je hodnota, která u 15palcového šasi vyžaduje precizní termální management. HP nasazuje systém Omen Tempest Cooling s většími výdechy a technologií pro aktivní odstraňování prachu.
Displejová část sází na QHD rozlišení s obnovovací frekvencí 180 Hz nebo volitelný OLED. Pro e-sportovce je však zajímavější údaj o klávesnici. Polling rate 8000 Hz (dotazování 8000krát za sekundu) snižuje vstupní latenci signálu o 34 procent. I když běžný uživatel rozdíl nepozná, v kompetitivním hraní na úrovni milisekund jde o měřitelnou výhodu.
Expanze OLED technologie pokračuje i u samostatných monitorů. Modely Omen OLED 27qs a zakřivený 34palcový Omen OLED (21:9) těží z principu technologie – okamžité zhasínání pixelů prakticky eliminuje motion blur, což je pro rychlé FPS tituly nadřazený parametr i nad samotnou obnovovací frekvencí.
Zobrazovače pro profesionály: IPS Black a Thunderbolt 4
Zatímco hráči migrují na OLED, pro profesionální práci s grafikou a textem HP uvádí monitory řady Series 7 Pro s technologií IPS Black a podsvícením Neo:LED. IPS Black řeší hlavní slabinu IPS panelů – nízký kontrast. Nový model 732×k (4K rozlišení) tak poskytuje hlubší černou nezbytnou pro korekce barev, aniž by trpěl rizikem vypalování obrazu statickými prvky uživatelského rozhraní.
Integrace rozhraní Thunderbolt 4 s Power Delivery 140 W je reakcí na energetickou náročnost moderních notebooků. Monitor dokáže jedním kabelem přenášet 4K obraz, data rychlostí 40 Gb/s a zároveň napájet i výkonnou pracovní stanici, což eliminuje potřebu proprietárních napájecích adaptérů na stole.
Dostupnost a cenová politika
HP nastavuje dostupnost produktů v několika vlnách, které korespondují s dodávkami nových čipů. První na trh dorazí v březnu herní monitory a firemní periferie, klíčové notebooky budou následovat v květnu.
Ceny pro český trh:
Firemní řešení:
- HP EliteBoard G1a: 22 990 Kč (dostupnost březen)
- HP EliteBook X 14 G2i: 49 900 Kč (květen)
- HP EliteBook X Flip G2i: 54 900 Kč (květen)
Zobrazovací technika:
- Monitor HP Series 7 Pro 4K (732×k): 25 990 Kč
- Monitor HyperX Omen OLED 27qs: 17 990 Kč
- Monitor HyperX Omen OLED 27q: 8 490 Kč
Příslušenství:
- Sluchátka HyperX Cloud Flight 2 Wireless: 3 199 Kč
- Mechanické klávesnice HyperX Origins 2 (65/1800): 2 499 – 2 999 Kč
Ceny notebooků řady OmniBook a herního modelu Omen 15 budou oznámeny blíže k datu uvedení na trh.
