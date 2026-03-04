Nový festival chce dětem pomoci se bezpečně pohybovat nejen ve světě influencerů

Děti tráví stále více času online. Sledují influencery, hrají hry, komunikují přes obrazovky. Rodiče mezitím hledají způsob, jak s nimi trávit čas smysluplně, bezpečně a společně. Právě na tuto proměnu dětství reaguje nový koncept rodinného festivalu, který se v dubnu 2026 poprvé uskuteční v Praze.
Bezva Fest pod střechou proběhne 17.–19. dubna 2026 v areálu PVA Expo Praha Letňany a nabídne třídenní indoor formát největšího rodinného festivalu v České republice. Na jednom místě propojí svět influencerů, sportu, gamingu, vědy i vzdělávání – bez ohledu na počasí.
Zatímco letní Bezva Fest Tour už šestým rokem přináší rodinám outdoorovou zábavu napříč republikou, pražská zastávka představuje nový, obsahově rozšířený koncept. V prostorných halách se setkají děti, rodiče i teenageři se svými idoly ze světa YouTube, sportu i hudby, ale také s odborníky na kyberbezpečnost, první pomoc nebo finanční gramotnost.
„Vidíme, že dnešní děti vyrůstají v jiném světě než před deseti lety. Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se přirozeně propojí jejich digitální svět s pohybem, skutečnými zážitky a vzděláváním,“ říká zakladatelka festivalu Adéla Marková.
Influenceři jako most, ne cíl
Na festival dorazí youtubeři jako SirYakari, Moon či MrShark, kteří patří mezi nejsledovanější tváře dětského online světa. Doplní je stage program s interprety jako Kája a Bambuláček, Lollipopz, Rebelky nebo Matěj Plšek.Organizátoři však zdůrazňují, že influenceři nejsou cílem, ale prostředkem.
„Děti dnes žijí v digitálním světě, ale já věřím, že nejkrásnější věci se dějí mimo obrazovky. Naší ambicí je skrze populární tváře dětem ukázat, že opravdové zážitky, smích a setkání tváří v tvář mají větší hodnotu než počet sledujících. Chceme, aby influenceři pomáhali vracet děti zpátky do reálného světa,“ přibližuje Adéla Marková.
Festival proto stojí na jasných hodnotách – pohyb, překonávání sebe sama, pomoc druhým, přátelství a skutečný rodinný čas. Online svět zde není popírán, ale propojen s realitou.
„Nechceme svět online popírat, chceme mezi ním a realitou vytvořit most. Pokud děti milují gaming, pojďme jim ukázat i radost ze společné hry naživo. Pokud sledují influencery, ať je potkají v kontextu, který podporuje hodnoty, vztahy a vzdělávání,“ doplňuje Marková.
Tři pilíře: zábava, sport a edukace
Program je rozdělen do tří hlavních částí – dětská zábava, sport a volný čas a gaming a edukace. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty dětských interpretů, adrenalinové sportovní zóny včetně parkouru či pumptracku, ale i herní arénu a vzdělávací aktivity připravené ve spolupráci s odbornými partnery.
Výrazným prvkem je páteční program určený školám, který organizátoři označují za největší edukační festival tohoto typu v Česku. Koncept „Edu-Fun“ propojuje svět technologií a zábavy s aktuálními tématy, jako je mediální gramotnost, online bezpečnost, kyberšikana, finanční vzdělávání nebo první pomoc. Program vzniká ve spolupráci s experty a nabídne školním kolektivům strukturovaný dopolední blok přizpůsobený věku žáků.
