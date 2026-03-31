O2 oživuje pomocí umělé inteligence legendární reklamu Eurotelu

Ikonický spot „Více ze života“ se po 28 letech vrací s AI rekonstruovanými záběry, simulovanými FPV drony a novou verzí hudby skladatele Ondřeje Soukupa. O2 představuje novou komunikační kampaň, která vzdává hold jedné z nejznámějších českých reklam, minutovému spotu Eurotelu „Více ze života“ z konce devadesátých let.
Původní reklamu natočil režisér a kameraman dokumentu Baraka Ron Fricke a hudbu k ní složil Ondřej Soukup. O2 nyní tuto reklamu přetváří do nové podoby s využitím umělé inteligence v kombinaci s tradičními produkčními technologiemi a reálnými herci.
Dvacet let na českém trhu
O2 letos slaví dvacáté výročí na českém telekomunikačním trhu. Značka vznikla sloučením Eurotelu a Českého Telecomu v roce 2006. Právě toto výročí se stalo příležitostí vrátit se ke kořenům a oživit reklamu, která na přelomu tisíciletí definovala mobilní komunikaci.
Původní spot Eurotelu „Více ze života“ patří mezi nejzapamatovatelnější reklamní počiny v české reklamní historii. Reklamu natočil Ron Fricke a hudbu složil Ondřej Soukup. Spot se vyznačoval leteckými záběry české krajiny z vrtulníku, instrumentální hudbou s charakteristickým zvukem flétny, dívčím sborem a útržky telefonních hovorů v pozadí.
„K původnímu spotu jsme přistoupili s respektem jako k dědictví značky. Průzkum nám ukázal, že téměř 30 procent lidí ve věkové skupině 36 až 44 let si ho i po tolika letech pamatuje. Více než čtyři pětiny dotázaných považují AI remake za dobrý nápad. To nám potvrdilo, že jsme trefili správný směr,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Produkce s využitím umělé inteligence má stále své limity. „Divácké testy v průběhu tvorby kampaně nám nicméně ukázaly, že pro diváka je nejdůležitější příběh a emoce,“ vysvětluje David Daneš. „Díky pretestování jsme již v přípravě dokázali některé záběry lépe odladit. Spot budeme i dál v průběhu kampaně upravovat podle zpětné vazby od diváků,“ dodává.
„Umělá inteligence ovlivňuje i hudbu. Dává inspiraci, umí nahradit celý orchestr nebo vyladit aranžmá. Pořád je ale nutné vycházet z hudby, ne z algoritmů,“ uvádí Ondřej Soukup, autor hudby původního i nového spotu. „AI je nástroj pro skladatele, ale bez lidského ucha zůstává jen melodickým návrhem bez výrazu,“ doplňuje.
„AI sama o sobě úspěšnou reklamu nedělá. Jde o produkční nástroj, stejně jako dříve jiné technologie. Rozhodující je, zda výsledek funguje pro značku, tedy jestli vyvolá pozitivní emocionální reakci, buduje odlišnost a vytváří zapamatovatelný dojem. U spotu O2 se ukázalo, že tento princip funguje velmi dobře, a proto se v testování dostal nad průměr české reklamy,“ říká Vojtěch Prokeš, šéf výzkumu Behavio.
Jak AI proměnila produkci kampaně
Nová verze spotu zachovává DNA originálu, ale produkce se v několika ohledech zásadně změnila. Tvůrčí tým rekonstruoval původní spot obraz po obrazu s využitím generativních nástrojů. Jako výchozí materiál sloužily i screenshoty původních záběrů, které bylo potřeba převést do současného obrazového standardu a formátu 16:9.
V produkčním workflow se uplatnily nástroje pro generování statických scén, videogeneraci i jemné ladění obrazových parametrů, například světla, pohybu kamery nebo výrazu prostředí. Výsledkem byly repliky původních scenérií, které respektují vizuální logiku originálu, ale odpovídají současné estetice a rozlišení.
Důležité bylo i zachování autentických emocí. Hlavní postavy proto vznikaly klasicky před kamerou a teprve následně se zasazovaly do AI generovaného nebo AI upraveného prostředí. Produkce tak zvolila hybridní model, v němž se propojuje reálné natáčení s digitálně generovanými obrazovými vrstvami.
Proměnou prošla i práce s pohybem kamery. Zatímco původní spot využíval letecké snímání z vrtulníku, nová verze pracuje se simulací FPV dronů. Ta přinesla nižší průlety, dynamičtější nájezdy a širší možnosti práce s prostorem, které by v řadě lokalit bylo dnes obtížné nebo omezené realizovat klasickým způsobem.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Umělá inteligence vstoupila také do hudební složky. Ondřej Soukup upravil původní skladbu do nové verze, která zachovává známý motiv, ale rozšiřuje aranžmá a pracuje i s novými vokálními vrstvami. Produkce tak zachovala kontinuitu s původním spotem, zároveň ale posunula zvuk do současného formátu.
Podle tvůrců přineslo nové workflow také výrazné zrychlení výroby. Iterace, které dříve trvaly týdny, bylo možné zpracovávat podstatně rychleji, přičemž produkce uvádí úsporu času nejméně o 50 procent a finanční úsporu kolem 30 procent. Celý proces navíc probíhal v interním produkčním prostředí, aby si tým udržel kontrolu nad daty, výstupy i know-how.
„Klasická produkční studia nedokázala udržet aktuální tempo, takže jsme vytvořili vlastní hybridní AI Production divizi pod vedením Ondřeje Křišťana a Martina Paseckého. Vsadili jsme na kombinaci silné myšlenky, řemesla, filmového know-how a lidí, kteří mají odvahu tvořit jinak. Cílem nebylo zkoušet AI, ale vytvořit špičkový spot, který by bez AI nevznikl nebo by jeho výroba trvala násobně déle,“ říká Dagmar Mikšíková, ředitelka kreativní agentury Free Andy.
„Nápad a řemeslo jsou základ. AI je nástroj, který se v talentovaných rukou násobí. Proto jsme do týmu oslovili režiséra Maxe Turka a fotografa Matúše Tótha,“ dodává Dagmar Mikšíková.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.