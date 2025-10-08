O2 začíná prodávat zařízení pro domácí mesh

Operátor O2 začal dnes prodávat nový Smart Box Optic Booster, zařízení určené pro rozšíření pokrytí domácí Wi-Fi sítě a odstranění takzvaných „slepých míst“. Novinka navazuje na stávající ekosystém O2 Smart Box a přináší funkci O2 Mesh, díky které lze propojit několik routerů a vytvořit širokou Wi-Fi síť pod jedním názvem a plynulých přechodem mezi jednotlivými přípojnými body.
O2 Smart Box Optic Booster lze vzájemně propojit jak kabelem, tak bezdrátově, ovládání a nastavení probíhá centrálně v aplikaci Moje O2. Každá další přidaná jednotka automaticky navazuje spolupráci s hlavním routerem a rozšiřuje dostupnost signálu tam, kde by běžně k pokrytí nestačil ani výkonný modem. Booster může v praxi fungovat buď jako doplněk stávající sítě, nebo zastoupit hlavní jednotku v nových instalacích.
Technické řešení stojí na standardu Wi-Fi 6. Hlavní výhodou je vyšší propustnost, rychlost a možnost připojit více zařízení najednou, což je v současnosti vzhledem k růstu počtu chytrých zařízení v domácnostech nezbytnost. Booster nabízí také USB port pro síťový disk nebo záložní připojení a nejnovější zabezpečení WPA3. Displej zařízení zobrazí čas, počasí i jmeniny, čímž plní i funkci inteligentního domácího doplňku. Design zůstává minimalistický a nenápadný, vhodný do každého interiéru.
Při pořizování boosteru není potřeba zásah technika, vše zvládne běžný uživatel – umístění zařízení usnadní funkce rozšířené reality v aplikaci, která ukáže sílu signálu v jednotlivých částech domácnosti a doporučí správné místo pro instalaci.
Novinku, kterou pro O2 vyrábí TP-Link, ale software má na starosti výhradně francouzská firma, začal operátor prodávat kvůli tomu, že si zákazníci stěžují na pomalý internet. Což ale není způsobeno konektivitou objektu, ale právě slabším pokrytím bezdrátovým signálem domácnosti. Většina uživatelů totiž stále očekává, že jediný router postačí na pokrytí celé domácnosti, což však v praxi často nestačí. Bezdrátová mesh síť s více body eliminuje mrtvé zóny, zvýší stabilitu i rychlost v každé místnosti a umožní plnohodnotně využívat potenciál rychlého připojení na všech zařízeních. O2 novým boosterem rozšiřuje možnosti, jak tuto realitu řešit jednoduše a bez nutnosti složitých zásahů nebo kompromisů. Mesh od O2 není kompatibilní s mesh sítí jakéhokoliv jiného výrobce, jak je u i jiných výrobců této technologie obvyklé.
O2 nebude router primárně prodávat, ale pronajímat na pět let za měsíční poplatek, po pěti letech zařízení připadne majiteli. Novinka vyjde na 99 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců nebo zvýhodněných 49 korun za měsíc jako dodatečná mesh jednotka, jednorázově pak na 5 940 korun. Celou dobu platby poplatků ho kryje záruka.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.