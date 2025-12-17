OnePlus představuje nová zařízení OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 a OnePlus Watch Lite

Smartphone OnePlus 15R je postaven na mobilní platformě Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, jde o první globálně uvedené zařízení s tímto čipsetem, přičemž vůči předchozí generaci nabízí o 36 % vyšší výkon CPU, o 11 % vyšší výkon GPU a o 46 % lepší výkon v AI úlohách. V kombinaci s pamětí LPDDR5X Ultra RAM a úložištěm UFS 4.1 cílí 15R na uživatele, kteří očekávají okamžité reakce systému i náročných aplikací za dostupnější cenu.
Výraznou změnou proti předchozím generacím „R“ je baterie s kapacitou 7 400 mAh a 80W nabíjením Supervoc. Výrobce deklaruje, že i po čtyřech letech intenzivního používání by si akumulátor měl udržet minimálně 80 % původní kapacity. Baterie využívá technologii Silicon Nanostack s 15% podílem křemíku v anodě, což zvyšuje energetickou hustotu a má přispět k delší životnosti.
Přední straně dominuje 6,83" LTPS 1,5K Amoled panel s obnovovací frekvencí 165 Hz – podle OnePlus jde o nejrychlejší displej v historii značky. Displej nabízí 450 ppi a maximální jas až 1 800 nitů, přičemž funkce Reduce White Point dokáže snížit jas až na 1 nit pro noční použití. Pod displejem je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů. Samostatný čip Touch Response umožňuje okamžitou vzorkovací frekvenci dotyku až 3 200 Hz, což zlepšuje odezvu při posouvání a hraní her.
Fotovýbava zahrnuje 32Mpx selfie kameru s automatickým ostřením, 50Mpx hlavní snímač Sony IMX906 shodný s modelem OnePlus 15 a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 112°. Nový algoritmus OnePlus DetailMax Engine má zlepšovat kresbu detailů. Telefon podporuje záznam 4K videa až při 120 fps s možností následné editace přímo v telefonu, což cílí na tvůrce krátkých dynamických videí. Konstrukce využívá technologii Velvet Glass a přichází ve dvou barevných variantách: tmavý Charcoal Black s jemnou texturou a zelenkavý Mint Breeze s jemným třpytem. Zařízení má současně čtyři stupně odolnosti – IP66, IP68, IP69 a IP69K – což znamená zvýšenou ochranu proti vodě, prachu i vysokotlakému mytí.
Předobjednávky OnePlus 15R začínají 17. prosince 2025, volný prodej na OnePlus.com a u autorizovaných prodejců od 15. ledna 2026. Konfigurace 12+256 GB (Charcoal Black, Mint Breeze) vyjde na 699 EUR, varianta 12+512 GB (Charcoal Black) na 799 EUR. V rámci zahájení prodeje nabídne OnePlus časově omezenou akci: slevu 100 EUR na verzi 12+512 GB a dva dárky zdarma – sadu adaptérů 120 W (69,99 EUR) a volitelně OnePlus Buds 4 Black Only nebo magnetické pouzdro OnePlus 15R Sandstone (24,99 EUR), platí do vyprodání zásob.
Tablet OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 míří do střední třídy tabletů s důrazem na displej a multimédia. Základem je 12,1" panel s poměrem stran 7:5 (OnePlus jej označuje jako ReadFit), rozlišením 284 ppi a poměrem obrazovky k tělu 88,5 %. Displej podporuje 98% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, jas 900 nitů HBM a Dolby Vision, takže zařízení cílí i na konzumaci HDR obsahu. Kombinace netradičního poměru stran a vysokého screen-to-body ratio má zjednodušit jak čtení a psaní, tak multitasking.
Výkon zajišťuje osmijádrový MediaTek Dimensity 7300-Ultra vyráběný 4nm procesem. Tablet pohání baterie s kapacitou 10 050 mAh a 33W Supervoc, která má poskytnout až 15 hodin sledování videa, 53 hodin přehrávání hudby a až 60 dní v pohotovostním režimu. Podporováno je i kabelové reverzní nabíjení, kdy může tablet fungovat jako powerbanka pro smartphone.
OnePlus Pad Go 2 je prvním modelem řady Pad Go s podporou stylusu. Samostatně prodávaný OnePlus Pad Go 2 Stylo nabízí nízkou latenci, vysokou citlivost a rychlé nabíjení – 10 minut má stačit na energii pro přibližně půldenní používání. Software OxygenOS 16 přidává sadu AI nástrojů: AI Writer, AI Recorder a AI Summary pro textovou a audio práci a podporu produktivity. Důraz je kladen také na multitasking: funkce Open Canvas umožňuje práci až se třemi okny současně, dvě v rozdělené obrazovce a třetí v plovoucím režimu.
Konfigurace 8+128 GB Wi‑Fi bude stát 349 EUR, 8+256 GB 5G pak 449 EUR. Stylus vyjde na 79 EUR, ochranné pouzdro na 39,99 EUR.
Smartwatch OnePlus Watch Lite
OnePlus Watch Lite rozšiřují portfolio nositelné elektroniky směrem k dostupnějšímu segmentu. Klíčovou funkcí v oblasti zdraví je 60sekundový přehled Wellness Overview, který v krátkém časovém okně poskytuje základní souhrn zdravotních metrik – stav srdce, kvalitu spánku a indikace duševní pohody. Funkce Mind and Body Evaluation se následně učí vzorce chování a hodnot uživatele a odhaduje denní úroveň stresu a energie, na základě čehož hodinky zasílají upozornění a doporučení směřující k optimalizaci aktivity a odpočinku.
Z hlediska sportu nabízí Watch Lite více než 100 sportovních režimů, včetně 12 profesionálních režimů (běh, tenis, badminton, skákání přes švihadlo aj.). Pro běžce je připravena automatická detekce laktátového prahu, která po běhu počítá klíčové výkonnostní metriky pro lepší plánování tréninku. Hodinky jsou vybaveny duálním GPS (L1/L5) pro přesnější lokalizaci a funkcí vysílání srdečního tepu do kompatibilních posilovacích strojů v reálném čase.
Platforma je postavena na optimalizovaném RTOS, který má zajistit nízkou spotřebu energie a svižné reakce. Hodinky podporují propojení napříč platformami včetně současného párování se dvěma telefony: dvěma zařízeními s Androidem, nebo kombinací Android + iOS. To umožňuje přijímat upozornění ze dvou zařízení současně. Udávaná výdrž baterie činí až 10 dní, přičemž 10minutové nabíjení má zajistit zhruba 24 hodin provozu.
Konstrukčně jde o dosud nejtenčí chytré hodinky OnePlus: mají tloušťku 8,9 mm a hmotnost 35 g. Pouzdro z nerezové oceli 316L je k dispozici ve stříbrném a černém provedení s fluoroelastomerovými řemínky v odpovídajících barvách. Přední stranu tvoří 1,46" AMOLED displej s maximálním jasem 3 000 nitů v režimu Sport a technologií Aqua Touch pro spolehlivé ovládání i s mokrýma rukama.
OnePlus Watch Lite budou stát 179 EUR, nabíjecí základna Watch pak 29,99 EUR.
