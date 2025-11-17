Computertrends  »  Pouze desetina českých firem považuje své kyberzabezpečení za vyhovující

Pouze desetina českých firem považuje své kyberzabezpečení za vyhovující

Radan Dolejš
Dnes

Autor: © chanpipat - Fotolia.com

Výsledky průzkumu distributora řešení N-able na českém a slovenském trhu společnosti Zebra Systems mezi jejími zákazníky uvádí, že pouze 11 % SMB firem myslí, že má kybernetické zabezpečení na vyhovující úrovni. 

Velká většina respondentů vidí prostor ke zlepšení, či si je vědoma mnoha slabých míst, avšak nejčastěji vylepšení ochrany brání omezené rozpočty a podceňování bezpečnostních rizik. Průzkum Zebra provedla v říjnu tohoto roku, a to mezi českými a slovenskými partnery a zákazníky.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Stále více malých a středních společností (SMB) proto využívá služby poskytovatelů řízených služeb (MSP), a to nejen v tradičních oblastech jako vzdálená správa a monitoring, ale také v oblasti zálohování či ochrany koncových bodů (EDR). Zejména pro organizace, které jsou si vědomy mnoha svých bezpečnostních nedostatků, může být přechod na MSP služby velkým skokem v kvalitě zabezpečení IT infrastruktury.

Nejzajímavější výsledky průzkumu:

  • Pouze 11 % dotázaných uvedlo, že má vyhovující přehled a kontrolu nad svou IT bezpečností, 49 % vidí prostor ke zlepšení, 35 % ví o více slabých místech a 5 % má pouze základní ochranu a potřebuje nové řešení.
  • K hlavním překážkám na cestě ke zlepšení kybernetické bezpečnosti se řadí omezené rozpočty na bezpečnostní nástroje (83 %), podceňování následků útoku (60 %), nedostatečný přehled o dění v síti (19 %) a nové techniky útočníků (15 %).
  • Mezi nejvíce využívané MSP služby aktuálně patří zálohování & obnova po havárii (52 %), vzdálená správa & monitoring (48 %) a ochrana koncových bodů EDR/MDR (44 %).

„MSP služby představují odpověď na nejpalčivější výzvy SMB organizací v oblasti kybernetické ochrany – nedostatek prostředků na investice do IT, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízké povědomí o následcích kybernetických útoků,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able v Zebra Sytems. 

„Služby MSP poskytovatelů nevyžadují žádné počáteční náklady a dnes nabízejí komplexní ochranu za rozumný pravidelný poplatek. MSP týmy si navíc mohou dovolit specialisty, kteří disponují znalostí technik kybernetických útočníků, a dokáží tak s pomocí moderních nástrojů efektivně ochránit své klienty nejen před současnými, ale i před budoucími hrozbami.“

Securitytrends - promo

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Radan Dolejš

