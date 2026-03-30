Rozumíte digitálním technologiím a chcete pomoci seniorům?

Nezisková organizace Moudrá Síť spouští celorepublikový nábor digitálních asistentů – dobrovolníků, kteří budou seniorům pomáhat zvládat moderní technologie formou individuálních setkání. Do kampaně „Hodina, co mění život“ se může přidat prakticky každý se základní digitální znalostí a chutí pomáhat.
Do projektu je aktuálně zapojeno 246 digitálních asistentů napříč Českou republikou, kteří už pomohli více než 2 000 seniorům a věnovali jim přes 6 000 hodin individuální podpory. Organizace chce nyní tuto komunitu výrazně rozšířit, zejména v regionech s nejvyšší poptávkou po pomoci.
Nábor spolek Moudrá Síť, který se digitálnímu vzdělávání seniorů věnuje již 5 let. Dobrovolníci pomáhají seniorům zvládat běžné situace v digitálním prostředí, jako je komunikace s úřady, práce s mobilními aplikacemi nebo přístup ke zdravotním službám. Pomoc probíhá nejčastěji formou individuálních setkání, kdy dobrovolník seniorovi vše krok za krokem vysvětlí.
Na podporu náboru vznikla kampaň „Hodina, co mění život“, která má za cíl rozšířit komunitu dobrovolníků napříč Českou republikou až na 6 000 digitálních asistentů. Dosažení této mety by znamenalo, že by každý senior, který potřebuje pomoct s chytrým telefonem, tabletem, počítačem nebo jiným zařízením, měl v blízkosti svého bydliště někoho, na koho se může obrátit. Zapojit se mohou všichni lidé, kteří běžně používají chytrý telefon nebo počítač a chtějí pomáhat ve svém okolí.
Součástí kampaně je také veřejná sbírka „Hodina, co mění život“ na Darujme.cz. Zapojit se tak mohou i lidé, kteří se nechtějí nebo nemohou stát dobrovolníky. Finančním darem mohou přispívat na další hodiny pomoci pro seniory.
Prostředky budou využity na rozvoj platformy, koordinaci dobrovolníků a rozšiřování služby do dalších regionů. Pro seniory 60+ je díky podpoře měst, obcí, partnerů, drobných dárců a dobrovolníků služba už nyní zdarma.
