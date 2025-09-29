TCL uvádí na český trh tři nové přenosné projektory: PlayCube, Projector A1s a Projector C1

Projektor PlayCube je kompaktní kostka pod 1,4 kg, promítá na jakýkoliv povrch (stěna, strop, stan) bez nutnosti pevného uchycení. Baterie umožňuje až tři hodiny bezdrátového provozu a rychlonabíjení dodá další hodinu sledování za půl hodiny nabíjení.
Výkon je 750 ISO lumenů, zvuk Dolby Digital Plus, obraz i zvuk se blíží zážitku z kina v běžných (ztlumených) podmínkách. Obsah lze streamovat skrze Google TV a vestavěnou aplikaci Netflix bez nutnosti dalších zařízení. Doporučená cena je 21 499 Kč.
Model Projector A1s má madlo, které slouží zároveň jako stojan, snadno se přenáší, umožní variabilní nasměrování obrazu. Nabízí 600 ISO lumenů, Full HD rozlišení, automatickou korekci obrazu (lichoběžník, ostření, ořez).
Navíc může fungovat jako Bluetooth reproduktor s reaktivním podsvícením, zároveň je vybaven Google TV, Netflixem i hlasovým asistentem. Cena je 10 999 Kč.
Projektor C1 je nejdostupnější, kompaktní model pro domácí použití. Nabízí projekci až do úhlopříčky 120 palců ve Full HD rozlišení. Má otočný závěs s madlem, automaticky upraví zaostření a korekci obrazu. Disponuje Google TV i Netflixem, podporuje více než 10 000 aplikací, zvuk zajišťuje integrovaný 8W reproduktor s Dolby Audio. Cena je 6 999 Kč.
Všechny modely se ovládají jednoduše, jsou určeny primárně pro domácí streamování obsahu a mobilní použití. Největší slabinou vzhledem k použití v běžném denním osvětlení zůstává nižší jas, takže optimální obraz je vždy spíše ve ztlumené místnosti. Pro prezentační účely nejsou vhodné.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.