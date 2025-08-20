Unikátní AI záznamník Plaud je ještě lepší

Plaud.ai nově splňuje požadavky evropského nařízení GDPR na ochranu osobních údajů. Platforma tak rozšiřuje svůj záběr bezpečnostních certifikací, když už dříve získala SOC 2 Type II a HIPAA.
Tím nabízí profesionálům napříč obory – včetně novinářů, právníků, lékařů nebo specialistů ve vzdělávání – nástroje pro bezpečné a vícejazyčné nahrávání, automatický přepis i sumarizaci mluveného slova.
Plaud.ai je cloudová služba pro záznam a zpracování řeči, postavená na umělé inteligenci, která pomáhá jednoduše digitalizovat rozhovory, porady nebo jednání, a přeměnit je na text či stručné shrnutí.
Certifikace GDPR umožňuje evropským uživatelům spravovat a chránit své nahrávky i přepsaná data v souladu se zákonnými nároky na soukromí a bezpečnost. Nadstavbou jsou funkce pro správu dat – jejich uchovávání, kontrolu i výmaz podle potřeb uživatele.
Data jsou šifrována při přenosu i v klidu, přístupy jsou řízeny na úrovni rolí a organizace mají k dispozici jemně nastavitelné politiky retence. Citlivé profesní rozhovory tak zůstávají chráněné od okamžiku nahrání až po cloudové zpracování.
„Naše AI záznamníky jsou navržené pro reálnou práci — ať už jste v zasedačce, na hovoru nebo v terénu,“ říká Nathan Xu, spoluzakladatel a CEO Plaud.ai. „Shoda s GDPR dává profesionálům jistotu, že mohou využívat výkonné AI nástroje s respektem k soukromí a plnou kontrolou nad svými daty.“
Plaud.ai spojuje hardware, software a cloudovou AI do jednoho asistenta, který umí zachytit, přepsat a shrnout konverzace automaticky. Uživatelé mohou nahrávat ve dvou režimech (záznam hovorů a okolního zvuku) a poté získají srozumitelný přepis, AI sumarizaci a strukturované výstupy ve webové i mobilní aplikaci.
Jedno ze zařízení Plaud, konkrétně Plaud Note Pin, jsme již recenzovali. Článek si můžete přečíst zde.
