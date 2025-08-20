Computertrends  »  Unikátní AI záznamník Plaud je ještě lepší

Unikátní AI záznamník Plaud je ještě lepší

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Plaud PIN Autor: Plaud

Plaud.ai nově splňuje požadavky evropského nařízení GDPR na ochranu osobních údajů. Platforma tak rozšiřuje svůj záběr bezpečnostních certifikací, když už dříve získala SOC 2 Type II a HIPAA. 

Tím nabízí profesionálům napříč obory – včetně novinářů, právníků, lékařů nebo specialistů ve vzdělávání – nástroje pro bezpečné a vícejazyčné nahrávání, automatický přepis i sumarizaci mluveného slova.

Plaud.ai je cloudová služba pro záznam a zpracování řeči, postavená na umělé inteligenci, která pomáhá jednoduše digitalizovat rozhovory, porady nebo jednání, a přeměnit je na text či stručné shrnutí. 

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Certifikace GDPR umožňuje evropským uživatelům spravovat a chránit své nahrávky i přepsaná data v souladu se zákonnými nároky na soukromí a bezpečnost. Nadstavbou jsou funkce pro správu dat – jejich uchovávání, kontrolu i výmaz podle potřeb uživatele.

Data jsou šifrována při přenosu i v klidu, přístupy jsou řízeny na úrovni rolí a organizace mají k dispozici jemně nastavitelné politiky retence. Citlivé profesní rozhovory tak zůstávají chráněné od okamžiku nahrání až po cloudové zpracování.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

„Naše AI záznamníky jsou navržené pro reálnou práci — ať už jste v zasedačce, na hovoru nebo v terénu,“ říká Nathan Xu, spoluzakladatel a CEO Plaud.ai. „Shoda s GDPR dává profesionálům jistotu, že mohou využívat výkonné AI nástroje s respektem k soukromí a plnou kontrolou nad svými daty.“

Plaud.ai spojuje hardware, software a cloudovou AI do jednoho asistenta, který umí zachytit, přepsat a shrnout konverzace automaticky. Uživatelé mohou nahrávat ve dvou režimech (záznam hovorů a okolního zvuku) a poté získají srozumitelný přepis, AI sumarizaci a strukturované výstupy ve webové i mobilní aplikaci.

Jedno ze zařízení Plaud, konkrétně Plaud Note Pin, jsme již recenzovali. Článek si můžete přečíst zde.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor:

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ